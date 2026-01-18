Álvaro Giménez, jugador del Racing de Ferrol, aclara el pospartido

Giménez, hablando con la afición en la grada visitante Alfaquí

En el delicado momento que se vive en la casa verde, Álvaro Giménez quiso aclarar el gesto protagonizado por él mismo al término del partido ante la Ponferradina con un aficionado racinguista y viendo que “se está sacando de contexto”. El jugador, que relata cómo al acabar el duelo se acercaron a saludar a la afición desplazada que “no esperamos que esté contenta, pero hay límites que no se pueden traspasar, como es el insulto a familiares”, relata el capitán.

Un gesto a ese aficionado para señalarle, como Giménez indica “que no los traspasase”. El jugador quiso recalcar que, entendiendo todas las situaciones “además de futbolistas, somos personas” y quiso también dejar un mensaje de esperanza a la afición. “estoy convencido de que entre todos sacaremos esto adelante”.