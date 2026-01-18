Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Álvaro Giménez, jugador del Racing de Ferrol, aclara el pospartido

El capitán tuvo un comentado gesto con un aficionado al término del choque

Redacción
18/01/2026 20:45
Giménez, hablando con la afición en la grada visitante
Giménez, hablando con la afición en la grada visitante
Alfaquí
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

En el delicado momento que se vive en la casa verde, Álvaro Giménez quiso aclarar el gesto protagonizado por él mismo al término del partido ante la Ponferradina con un aficionado racinguista y viendo que “se está sacando de contexto”. El jugador, que relata cómo al acabar el duelo se acercaron a saludar a la afición desplazada que “no esperamos que esté contenta, pero hay límites que no se pueden traspasar, como es el insulto a familiares”, relata el capitán. 

Un gesto a ese aficionado para señalarle, como Giménez indica “que no los traspasase”. El jugador quiso recalcar que, entendiendo todas las situaciones “además de futbolistas, somos personas” y quiso también dejar un mensaje de esperanza a la afición. “estoy convencido de que entre todos sacaremos esto adelante”.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El tramo de Ferrol se encuentra en unas condiciones relativamente mejores a las de Narón

La carretera de la Trinchera cumple 30 años acumulando problemas de mantenimiento en Ferrol y Narón
J Guzmán
Los ponteses, celebrando uno de sus goles

El potencial de O Esteo vuelve a salir en A Fraga
Redacción
Jugadores y cuerpo técnico, celebrando la importante victoria

El brillante partido del Somozas para doblegar al favorito Boiro
Redacción
Escobar, en el césped berciano al acabar el partido

Todo lo malo en el estreno de Fernández con el Racing de Ferrol
Redacción