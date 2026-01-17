El Racing de Ferrol se congela en El Toralín ante la Ponferradina (3-0)

El conjunto ferrolano se vio superado por el grupo berciano Alfaquí

En el inicio de la era Fernández Romo en el banquillo verde, al madrileño le tocó ponerse el abrigo, los guantes y aguantar el frío vivido en Ponferrada. Y es que prácticamente helado se quedó el Racing de Ferrol en El Toralín –a pesar de que algunos aficionados verdes disfrutaban del duelo sin camiseta– cuando, tras un inicio prácticamente perfecto, los de Nafti se adelantaron de penalti.

Pero esto llegó en el minuto 22 de un encuentro en el que locales y visitantes entraron cual luchadores a la arena, a derribar cuanto antes a su rival. La primera embestida en esta pelea casi a puños desnudos fue la protagonizada por un Andoni López que envió el esférico por encima de la meta de Parera.

El Racing concedió esta primera licencia a los bercianos, con Pascu erigiéndose como ariete verde, con Saúl como escudero, teniendo en sus botas el que casi se cantaba como primer gol ferrolano. Y sólo habían pasado dos minutos. El ritmo frenético de este inicio se convertía en llegadas para unos y otros, con Chema rematando en el aire una peligrosa falta cometida sobre Álvaro Peña.

El córner racinguista acabó en una contra de la Deportiva que, si bien fue anulada por fuera de juego, anunciaba las intenciones de un Cortés con dinamita en los pies que, solo, erra su ocasión por la izquierda y posteriormente otra llegada por ese mismo lateral. Superando por poco el cuarto de hora de juego, llegó la fatídica jugada que cambiaría la temperatura en El Toralín, calentando a los locales y congelando a los de Fernández Romo.

El colegiado señalaba penalti de Chema sobre Cortés, mientras que el jugador racinguista apuntaba al banquillo solicitando la revisión de una jugada en la que consideraba que no había cometido la pena máxima. Antonio Sánchez revisó esta jugada durante más de tres minutos, desde todos los ángulos posibles y a todas las velocidades, para mantener finalmente su decisión.

Y si bien Parera acertó la intención de Borja Valle, no alcanzó a parar el tiro de Borja Valle, que colocó el 1-0 en el minuto 22. La Ponferradina encontró la madera con la alimentar la máquina de su caldera y su locomotora atropellaba a un Racing que quedó muy tocado por este tanto. El meta balear atrapó un falta de Jorrín, mientras que Dacosta intentaba apagar fuegos con un tímido tiro a las manos de Prieto.

Y con Borja Vázquez abriendo el camino para aumentar la renta, enviando su lanzamiento por el lateral. Buscaba más la Ponfe y lo encontró el artificiero Cortés, que empujó la pelota a la meta de Parera, tras un primer tiro de Andoni López al larguero. Era el minuto 39, y el Racing seguía noqueado. Despertaron los de Fernández Romo con un lanzamiento por alto de Mardones, a pase de Pascu dentro del área, y con Jairo subiendo su posición para intentar recortar distancias antes del descanso.

Lo buscó el Racing, con saques de esquina, con una falta desde la frontal lanzada por Dacosta que dio en la barrera y un con un tiro de Saúl que atrapó Prieto y con el que se llegó al descanso.

Los Álvaros

Cargó más pilas la Ponfe en el descanso que un Racing todavía en transición, reflejando esta batería una carrera de Borja Vázquez en solitario con un pase a Pau Ferrer que no llegaba. Y mientras, los verdes malgastaban ocasiones a balón parado con un muy corto lanzamiento de córner botado por Saúl.

El destino quiso echarle una manta a los verdes para aguantar el frío y lo hizo con la roja directa vista por Frimpong en el minuto 57. Una peligrosa falta sobre Pascu, con revisión incluida, acabó con la Ponfe en inferioridad numérica. El dúo de Álvaros, Juan y Ramón, se unió al ya existente en el campo berciano, Giménez. Y poco tardó el primero en protagonizar una ocasión que este último no pudo finalizar. Mientras, Juan vio una amarilla que, con una posterior falta sobre un recién entrado Erik Morán –que se retiró con sangre en la cabeza–, casi se convierte en la primera de dos, al solicitar revisión Nafti.

No la vio éste, sino poco después Ramón por un lance con Borja Vázquez. Durante unos segundos, la Ponfe defendió la jugada con nueve, sin poder aprovechar el Racing esta regalada superioridad.

En este baile de tarjetas, faltas y jugadores por el suelo, el mayor beneficiado era el grupo berciano, descontando segundos al reloj. El debut de Fernández Romo no iba por el camino deseado, un sino que intentó cambiar Álvaro Ramón, con un balón a un área en la que se molestaron Gorostidi y Giménez para rematar.

Y en la recta final del tiempo reglamentario, los Álvaros –Juan y Ramón– y la aparición de Jairo hicieron que la maquinaria de la Ponferradina bajase velocidad. El primero con un lanzamiento que terminó en córner. Un tiro desde la esquina que terminó en los pies de un jugador herculino que, desde más allá de la frontal, la enganchó para que la punta de los dedos de Prieto evitase el 2-1.

Una mano salvadora con un tiro que el coruñés intentó de nuevo a continuación tras otro córner, ya sin tanta precisión. Álvaro Ramón, Édgar Pujol, por el Racing, y San Emeterio, por la Ponfe, intentaron variar un marcador que, quizá ya congelado, no se quería mover.

Y la culpa de esto, fue, en gran parte, tanto por Parera en un lado del campo como por un Prieto que salvó a los suyos y les envolvió su segundo triunfo consecutivo. Le puso el lazo con una estirada que evitó la diana de David Concha, con un zapatazo a la izquierda del meta. Pascu dejó su sitio a Azael y el propio Concha vio una amarilla en estos últimos minutos, en el calor del momento.

Sin embargo, no había apagado la maquina la Ponfe, adelantando Chemi el que sería el inesperado tercer tanto de los locales en lo que fue su auténtica fiesta. Una última diana protagonizada por un Jorrín que se estrenaba con la camiseta berciana como goleador, con un disparo cruzado en el que no apareció ningún verde para cortar su trayectoria.

Pero no era el día del Racing. No era el día de Fernández Romo. Y así quedó claro, cuando, en la última jugada de un partido con diez minutos de añadido en esta segunda mitad, ni el último tiro de Álvaro Juan que se paseó por la meta de Prieto, entró. Un duro golpe para los ferrolanos que prolongan su caída libre con la cuarta derrota consecutiva y con fiesta local, con la Ponfe saliendo del descenso.