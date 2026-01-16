Racing de Ferrol, la reacción empieza en El Toralín

Pascu, durante el duelo ante el Bilbao Athletic Jorge Meis

Empieza otra liga para el Racing de Ferrol. La liga, ahora de Guillermo Fernández Romo, sin Gelardo como única baja en el club y, de momento, sin otros nuevos nombres en una segunda vuelta en la que la reacción racinguista empieza en El Toralín –21.00 horas–.

El madrileño y sus pupilos llegan a tierras bercianas en un momento complicado, si bien no todavía convulso, al menos no tanto como se encuentra su rival de la noche del sábado, en puestos de descenso y agarrándose al triunfo firmado frente al Ourense. Una Ponfe tocada, pero nunca hundida y con un Nafti en el banquillo al que Fernández Romo ya se ha medido en otras ocasiones. “Espero un rival muy vertical, directo e intenso, como es su entrenador”, apunta el madrileño, “con la dosis de confianza de haber ganado el otro día. Pues a eso hay que saber sobreponerse allí, con juego, con fútbol y con actitud. Estar dentro del partido para conseguir lo que más queremos que es poder tocar”.

El nuevo preparador verde apunta estas pinceladas previas sobre lo que se puede encontrar en el campo berciano, si bien, quizás, en los planes de Nafti el medirse al Racing puede hacer que cambie un planteamiento, a priori, más predecible. “Es lo que hay que ver. Escuché a Ferrán Torres después del partido de Copa que esperaban un tipo de equipo y pasó todo lo contrario”, contaba, “esa parte nosotros no la controlamos y como no la controlo, no voy a generar un plan de acción en base a sus comportamientos. Sí que entiendo que los que él tiene como entrenador, son los que quiere generar en su equipo”. El preparador mira a los suyos, y en base del juego rival dispondrá asimismo de otras armas, para transformarse en lo que él quiere, lo que los jugadores quieren y la afición necesita.

Entradas y salidas

Lo tendrá que hacer, no con tantas bajas como tuvo que lidiar Míchel Alonso en su interinidad, pero sí ya con ciertas limitaciones como son las ausencias de Migue Leal –uno de los más usados en la etapa Pablo López, cumpliendo sanción por la roja de la pasada semana–, Sergio Tejera y Markel Artetxe, ambos por lesión.

Puede ser el encuentro de regreso de dos de los Álvaros, Juan y Peña, este último tras tres semanas viendo a los suyos desde la barrera. “Están dando pasos. No se pasa de cero a cien cuando tienes un problema”, apuntaba el técnico sobre el estado de estos futbolistas.

Unas circunstancias suplidas, tanto en estas primeras sesiones de trabajo del madrileño como en las dirigidas por Alonso, con la presencia de varios juveniles como son Joel Tenreiro, Iker Ares y Hugo López. “Nos tenemos que ayudar mutuamente”, apuntaba señalando sus conversaciones con el de Caranza, “sé que los chicos que puedan entrenar con el primer equipo les va a ayudar a mejorar. Tienen un comportamiento muy profesional para los jóvenes que son. Que sigan así, que les vamos a estar viendo”.

Los ojos verdes miran tanto a juveniles como a primera plantilla y, al mismo tiempo, otean el inicio de una segunda vuelta en la que la exigencia y la “casi necesidad” asoman. No es nuevo, no hay sorpresas, por lo que desde esa sabiduría previa “hay que transformar ese conocimiento en experiencia positiva. Que no nos pille luego por sorpresa”.