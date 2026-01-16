Guillermo Fernández Romo, técnico del Racing de Ferrol: "No quiero cambiarlo todo, quiero mejorarlo todo"

Guillermo Fernández Romo, durante su presentación Jorge Meis

Menos de una semana de trabajo y primera prueba para que Guillermo Fernández Romo vea cómo va la creación de su nuevo Racing de Ferrol. “Evidentemente necesitamos más días para construir hábitos que nos gustarían. Pero es verdad que es sencillo empezar a tener una idea madre por la que empezar”, señalaba el preparador en su primera previa como técnico racinguista.

Más que ver ya sobre el verde, en este período todavía de adaptación, “como nos va a interesar sacar la pelota, llegar al juego o al campo contrario... Lo más fácil es entender que estamos todos en el mismo sitio y que necesitamos unos mínimos que realmente son máximos. Sí que hay una cosa que es obligada, que es la actitud y el valor que tenemos que tener individual para potenciar al equipo. Es fundamental”, apuntaba el entrenador.

Fuera de los puestos de playoff por primera vez en la temporada, y tal y como señaló Saúl al término del duelo ante el Bilbao Athletic, esa no es una situación que se sitúe en lo más alto de las prioridades de su equipo. “No hemos hablado de eso, la verdad. Ni nos lo hemos planteado. Hay cosas que sabemos que pueden llegar en un tiempo, pero hay otras que tenemos que intentar que lleguen ahora. Y en esas son en las que nos hemos centrado en tratar”, señalaba el madrileño.

Acción, reacción

El nuevo capitán de la nave verde debuta en un choque ante una Ponferradina que, al igual que en el caso ferrolano, no está donde le gustaría, por lo que como bien señala, el partido se presenta difícil y “no es necesario convencer a nadie de eso, lo tenemos todos claro. En primer lugar porque tenemos que ser conscientes de que nosotros ahora estamos en un momento en el que tenemos que ser capaces de reaccionar en juego y en resultados”. Guillermo Fernández señala lo complicado de jugar en El Toralín y más después de que la Ponfe llegue tras una victoria de alivio ante el Ourense. “Es una motivación extra que ellos pueden tener”, añadía.

A nivel interno, y ahora con una ficha libre, el técnico se muestra muy cauto a la hora de hablar de posibles incorporaciones. “No tengo prisa ni es mi voluntad. Tengo un compañero –Álex Vázquez– que tiene claro su trabajo y lo está haciendo muy bien. Tenemos que ser muy responsables de que estamos en un proceso en el que ha habido un cambio, en el que todo no lo podemos modificar. Tampoco es mi idea, no quiero cambiarlo todo, pero sí que quiero mejorarlo todo, que son cosas diferentes”, aclaraba el entrenador.

Y para ello, subraya, es necesario un mayor volumen de trabajo y de competición y “aprovecharnos de estos tiempos para ir viendo qué decisiones finales se pueden tomar”.