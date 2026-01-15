Unos estrenos de entrenador que no definen el camino para el nuevo Racing de Ferrol

Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing Jorge Meis

Hay un dicho muy popular en el mundo del fútbol que dice: “entrenador nuevo, victoria segura”. Sin embargo, eso es una falacia porque sustituir al “míster” no siempre quiere decir que eso se traduzca en buenos resultados. Influyen muchos motivos para ello. Sin ir más lejos, el Real Madrid echó a Xabi Alonso y parecía que Álvaro Arbeloa iba a solucionar todos su problemas. Sin embargo, en su primer duelo, el transcurrido el pasado miércoles contra el Albacete en la Copa del Rey, acabó en una dura derrota (3-2) que hundió a todo el madridismo. Quizá no era problema del técnico o sí, quien sabe.

En cualquier caso, el Racing también se encuentra en una situación parecida. Acaba de cambiar de entrenador. Pablo López se fue y antes de firmar a uno nuevo, Míchel Alonso, técnico del juvenil, cogió las riendas, pero no pudo vencer frente al Bilbao Athletic (0-1). También es cierto que apenas dispuso de tiempo para dirigir a la plantilla. Su sustituto, y a su vez el de Pablo, Guillermo Fernández Romo, ha tenido algo más para preparar el compromiso ante la Ponferradina que se antoja crucial para que el equipo verde deje atrás su racha de tres derrotas seguidas y vuelve a meterse en los puestos de playoff.

El madrileño, que tiene mucha experiencia entrenando, sabe como funciona el mundo del fútbol. Ha tenido muchos inicios y todos con distinto resultado, al influir muchos factores. Por ejemplo, en su último equipo, el Cartagena, cayó en Cartagonova ante el Oviedo justamente en la misma fecha que se estrenará con el Racing, un 17 de enero. Con todo, pocas conclusiones pueden sacarse, porque la competición es completamente distinta. Si nos vamos a su última experiencia en Primera Federación, el resultado es completamente opuesto. Debutó con el Ibiza fuera de casa y logró superar a un Córdoba que acabaría subiendo a Segunda.

A ese recuerdo es al que se deben agarrar los hinchas del Racing, al igual que en su estreno con el Racing de Santander, en el que venció por 1-0 al Tudelano, en un campaña en la que ascendió a la categoría de plata del fútbol español. Con todo, en ella, empezó cediendo ante el Villarreal B, demostrando que la división, la plantilla y otros factores influyen mucho en los debuts de los entrenadores.

Y es que empezar ganando o perdiendo afecta relativamente, sino que se lo digan al Cornellà de Romo, que en su primer año perdió contra La Nucía y se quedaron a un gol de ascender, o a su estreno con el Jumilla en el que comenzó empatando contra el Betis Deportivo (2-2) y luego ganó tres partidos seguidos para salvar al equipo.

Previamente, con el Sabadell empezó ganando. Esa fue la primera vez que le ocurrió, allá por el año 2017. Ahora, casi una década después, en otro proyecto deportivo totalmente opuesto, espera repetir ese inicio. No sólo para demostrar que ha llegado para cambiar las cosas, sino para reforzara una plantilla racinguista que está pasando por malos momentos y para dar una alegría a una afición que siempre está animando.