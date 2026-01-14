Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Ni Racing de Ferrol ni Ponferradina están donde querían

Fernández Romo y Nafti son las nuevas bazas de ferrolanos y bercianos la nueva guerra que se inicia en la seguna vuelta

Redacción
14/01/2026 21:06
Ni López ni Estévez siguen en el banquillo
Ni López ni Estévez siguen en el banquillo
D. A.
Ponferradina y Racing de Ferrol inician la segunda vuelta inmersos en una pequeña revolución. Unos movimientos de banquillo en los que el conjunto berciano lleva ventaja, ya que los de El Toralín dieron ya el giro de timón que los verdes vivieron esta semana el pasado mes de noviembre, con la llegada de Nafti. 

Así, ni locales ni visitantes estarán dirigidos en este nuevo encuentro por los mismos capitanes con los que, en esa tercera jornada, con Pablo López y Fernando Estévez, el conjunto verde se impuso en A Malata por 2-1, encadenando su tercera victoria consecutiva y presentándose como el único que podía hacerle sombra a un todopoderoso Tenerife. 

Una buena racha que, de momento, los ferrolanos no han podido repetir –sí que lograron estar cuatro jornadas puntuando, con dos victorias y dos empates–, encontrándose en la actualidad en la otra cara de la moneda, con tres derrotas consecutivas que lo han llevado fuera de los puestos de playoff por primera vez en la campaña.

El Racing no está, en absoluto, donde quería y tampoco lo está la Ponferradina. Eso sí, los de Nafti vuelven de nuevo a casa con otra cara, tras cobrarse otra víctima gallega, un Ourense contra el que consiguieron un triunfo que no lograban desde principios de noviembre –ante el Cacereño y todavía con Estévez en el banquillo–. Un grupo verde a día de hoy sin poder pelear por el ascenso y uno berciano en descenso –a un punto de los lugares seguros– que se encontrarán en la noche del sábado en El Toralín para intentar alcanzar, cada uno por su lado, sus objetivos, después de una primera vuelta, sin duda, poco satisfactoria para ambos.

