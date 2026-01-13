Guillermo Fernández Romo: "El Racing de Ferrol es un club que siempre he querido entrenar"

Guillermo Fernández Romo, durante su presentación de este martes Jorge Meis

"El Racing es un club en el que he querido entrar toda mi vida. El año pasado elegí un club que estaba descendido y decidí ir. Cuando fui al Racing de Santander era un equipo que no se había clasificado para el playoff y tuvimos que ser capaces de reflotarlo. Aquí ni me he planteado eso. Me falta encontrar un hogar en el que poder estar tranquilo, quiero conseguir este reto que tengo por delante. Es un reto feliz e ilusionante", esas fueron las primeras palabras de Guillermo Fernández Romo, el nuevo técnico verde que pretende devolver al equipo al fútbol profesional.

El madrileño aseguró que la anterior afirmación "no es para quedar bien, sino porque es lo que quiero de verdad. Es un club en el que siempre he tenido a un amigo jugando o entrenando. He venido a jugar con el Celta juvenil, con el Villalonga también, con el Racing de Santander también, cuando necesité de un campo para preparar un partido contra el Dépor Mouriz nos abrió la puerta y nos cambió la suerte. Jugando la final de Primera RFEF aquí fuimos campeones contra el Andorra", indicó y añadió que "después me he encontrado que luego han venido aquí o les entrené viniendo de aquí como Diego Rivas, Álex lópez, Fernando Pumar o Joselu. Es un club que sentía cercano y me hacía ilusión trabajar en él", insistió.

De hecho, ya empezó por todo lo alto con una doble sesión de entrenamientos en la que "lo más importante es juntarnos, vernos las caras y pasar tiempo juntos. No nos centramos tanto en los contenidos, ahora, el jugador te demanda mucho y es más importante hablar de esos valores y construcción de equipo", dijo.. Además, añadió que "me he encontrado una predisposición muy buena y una atención destacada. Tengo la suerte de conocer a todos, muchos como rivales y otros los he podido entrenar. Tenemos que ser capaces de funcionar con los niveles que queremos como equipo".

Un equipo propositivo

Respecto a su estilo de juego, Romo indicó que lo "ideal sería que ataquemos mucho, defendamos poco y metamos muchos", pero sabe que eso es muy difícil de lograr. En cambio, pidió que "seamos un equipo propositivo, con intención, con ganas de dañar y ser insistentes porque creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Hay que llevar la palabra equipo a su máximo exponencial. Ahora tenemos que recuperar la confianza que se pierde tras un cambio de entrenador y transformo todo esto en algo positivo para revertir la situación lo antes posible".

Asimismo, también comentó que "hay que simplificar todo. Eso es lo más extraordinario que puede haber. No tenemos que ser un equipo ostentoso ni lo somos como club ni como ciudad. Ser sencillo es aprovechar el talento que tenemos y eso tiene que ser nuestra obligación". De hecho, el preparador aseguró que tiene todos los mimbres para hacerlo, pero que hay que trabajar mucho.

Como no podía ser de otra manera, el técnico habló sobre la gran meta del club: el ascenso. Respecto a ello, comentó que "creo que no está bien decir que el único objetivo es ascender siendo campeón. Hay diferentes maneras de subir. Siendo campeón te quitas del estrés del playoff, pero desde ahí se puede conseguir. Nos tenemos que plantear estar en esa disposición de hacerlo. Tenemos todo a nuestro favor para pelearlo, da igual si es quedando primero, tercero o quinto".

Por ello, reclamó que "hay que hacer todo con naturalidad. Tenemos que ir construyendo durante la semana para que ese partido el equipo funcione", aseguró al tiempo que añadió que ya está pensando en el duelo ante la Ponferradina, al que esperaran llegar de la mejor manera posible tras toda esta semana de entrenamientos en la que espera que ir creando la identidad del equipo.

Por último, Guillermo Fernández Romo habló sobre su nueva afición, una a la que le tiene mucho cariño. Para él, "ya hemos conseguido lo más difícil y es que la gente esté despierta y con ganas de que nos vaya bien". Además, también habló desde el corazón y pidió que "confíen en nosotros. No somos personas que queremos venir de paso, queremos crecer con el club y con ellos. Esa confianza nos va a ayudar muchísimo a desestresar cosas que nos puedan impedir jugar bien al fútbol", finalizó.