Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Gelardo y el Racing de Ferrol separan sus caminos

El centrocampista, que apenas estaba teniendo minutos, llegó a un acuerdo con el club para poner fin a su contrato

Iago Couce
Iago Couce
13/01/2026 10:16
Racing de Ferrol-Bilbao Athletic
Gelardo, durante el encuentro ante el Bilbao Athletic
Jorge Meis
Era un rumor que estaba sonando con bastante fuerza y que se acaba de confirmar. El Racing de Ferrol y Aitor Gelardo separan sus caminos. Tanto el club como el centrocampista, que apenas estaba contando con minutos en el equipo, se reunieron y decidieron poner fin a la vinculación contractual que los unía hasta el final de la temporada.

Gelardo, que llegó la temporada pasada, no llegó a explotar todas las calidad y mostrar la calidad que tiene dentro por diferentes circunstancias. El jugador nacido en Catral, que este año era el segundo capitán del equipo, lo intentó todo para conseguir que se viese su mejor versión. Se marcha del Racing después de haber disputado 42 partidos en los que marcó dos goles y repartió dos asistencias.

guillermo fernandez romo

Guillermo Fernández Romo asume los mandos del Racing de Ferrol

Más información

"Desde la entidad queremos expresar nuestro reconocimiento al compromiso y la profesionalidad mostrados por el jugador desde su llegada al club", indicó el Racing en un comunicado, al tiempo que "deseamos a Aitor Gelardo la mayor de las suertes en sus próximos retos, confiando en que esta nueva etapa que ahora inicia venga acompañada de los mayores éxitos deportivos.

Con todo, su futuro podría estar en otro equipo de Primera Federación, ya que el Nàstic de Tarragona que dirige un exracinguista como Cristóbal Parralo estaría interesado en hacerse con sus servicios.

