Álex Vázquez, director deportivo del Racing de Ferrol: “Buscamos esos perfiles que nos impulsen”

Álex Vázquez hizo un balance de la situación del club hasta el momento y de cuál va a ser la línea a seguir en este mercado de fichajes Jorge Meis

Aunque todavía quedan muchos días para acabar el mercado de fichajes de invierno, Álex Vázquez, director deportivo del Racing de Ferrol, salió a dar explicaciones del cese de Pablo López, aprovechando la presentación de su sustituto, Guillermo Fernández Romo.

El ourensano agradeció “el trabajo realizado hasta el momento por Pablo y David. Tampoco me quiero olvidar de Míchel, que cogió al equipo en una situación complicada y estuvo a la altura de lo que necesitaba el club con una predisposición estupenda”. De igual manera, el director deportivo ahondó en las razones del despido de Pablo.

Sobre este tema comentó que “estamos en esta situación en la que no queremos estar y en la que creemos que no tenemos que estar, pues evidentemente hay que tomar decisiones”, indicó y añadió que “lo primero es que todos nos miremos a nosotros mismos, que hagamos nuestra autocrítica y que digamos, ostras, aquí tenemos que dar más. El primero yo, en este caso, porque soy el máximo responsable deportivo. La clasificación es una consecuencia de trabajo, es un reflejo. Entonces, primer suspenso para mí, pero creo que todo se puede solucionar. Estamos trabajando en ello”.

Guillermo Fernández Romo: "El Racing de Ferrol es un club que siempre he querido entrenar" Más información

Toda esa situación acabó con la llegada de Romo, alguien que “siempre tuvimos muy claro que era la persona que nos iba a dar lo que necesitábamos. Entendemos que es la persona que tiene que estar aquí, que va a dotar al equipo de esa exigencia, de que estemos todos a la altura del proyecto, de la afición, por supuesto, y del club en el que estamos”, explicó Vázquez. Asimismo, también comentó que no llega solo, ya que “también se va a incorporar Elías Martí, su segundo, que también tuvo mucha predisposición por venir. Ellos dos pueden formar un buen equipo con Roberto Valeiro, entrenador de porteros que sigue, Kiko, Andrés Barcia como analista y Fer López como readaptador. Somos los que vamos a sacar esto adelante y estamos muy contentos de este cuerpo técnico que tenemos”.

Fichajes

De igual manera, Álex Vázquez también habló sobre los movimientos en el mercado, “algo que es posible”, aunque aseguró que “no va a venir nadie de fuera a solucionar nuestros problemas. Nos puede venir a ayudar, evidentemente, pero al final cuando tú confeccionas una plantilla con 21 futbolistas nuevos, a medida que pasa la competición, ves las carencias que puede haber en algunos puestos o que queramos mejorar los rendimientos en determinadas posiciones”.

Aun así, aseguró que “tengo confianza plena en todos los que están aquí. Nadie me ha decepcionado, pero tampoco podemos ser ajenos y decir que todo está bien y que lo hacemos genial porque no es así. Todos tenemos que dar más”. Con todo, también explicó que las incorporaciones no van tanto de posiciones o de intenciones, sino de disponibilidad porque “es un mercado en el que hay pocas opciones porque los futbolistas están vinculados a los clubes. No es como el mercado de verano en el que tú puedes tener más alternativas. Entonces, ahora no es fácil porque trabajamos en situaciones que dependen de terceros. Aun así, evidentemente tenemos intención de reforzar el equipo y de mejorar. Queremos encontrar esos perfiles que nos impulsen”.

Por último, indicó que “esperamos estar a la altura de nuestra afición. Tenemos muchas ganas de que las cosas salgan bien y creemos que sabemos cómo tenemos que hacerlo. Estoy convencido de que vamos a ver el Racing que todos queremos. Pero repito, hay que demostrarlo”, zanjó el director deportivo del conjunto de la ciudad naval.