Guillermo Fernández Romo asume los mandos del Racing de Ferrol

Guillermo Fernández Romo, en una imagen de archivo Cedida

Se acabó el culebrón del banquillo del Racing de Ferrol. El club de la ciudad naval acaba de anunciar el fichaje de Guillermo Fernández Romo como nuevo entrenador. El técnico, que llega para sustituir a Pablo López y a un Míchel Alonso que regresará al juvenil, llega hoy lunes a Ferrol, pero será este martes cuando dirija al equipo en una doble sesión.

El madrileño aterriza con el claro objetivo de volver a meter al cuadro verde en los puestos de playoffs y lograr el ascenso a final de la temporada. Esta meta no es nueva para él y ya la ha conseguido en alguna ocasión, siendo la última vez hace cuatro temporadas cuando dirigió al Racing de Santander y lo subió a Segunda División tras ser campeón de su grupo. Ese año logró 25 victorias, 7 empates y 6 derrotas para sumar un total de 82 puntos.

Y es que ese ascenso fue la culminación del gran trabajo previo que había hecho el año anterior con el Cornellà, equipo al que estuvo a punto de subir tras un magnífico curso en el que sorprendió a todo el mundo. Previamente, Romo ya había destacado en el Sabadell, Jumilla y Ejea cumpliendo sobradamente sus objetivos.

A pesar de ello, no tiene un buen recuerdo de sus dos últimos trabajos. Primeramente, en la 2023/24 fue cesado del Ibiza a falta de cuatro jornadas cuando tenía al equipo en zona de playoffs, pero una serie de malos resultados y otros problemas provocaron su salida. Un año más tarde, recaló en el Cartagena, que ocupaba los puestos de descenso a Primera Federación. Aunque intentó evitar el descenso, no pudo lograrlo. Esa, hasta este momento, es la última experiencia que tiene en los banquillos.