Un Racing de Ferrol que necesita trabajar más

Pascu está convencido en que le van a dar la vuelta a esta mala dinámica de resultados Jorge Meis

La derrota cosechada ante el Bilbao Athletic ha dejado tocado al Racing. No sólo supuso su cuarto partido seguido sin conocer la victoria, sino que provocó su salida de los puestos de playoff por primera vez en lo que va de temporada. A pesar de ello, tanto Pascu como Saúl García, indicaron que “esto es muy largo. Quedan diecinueve partidos, hay que ir a por ellos que seguro que todo irá bien”, dijo el de Santa Pola, mientras que el cántabro añadió que “me preocuparía estar fuera en la jornada 35. Creo que es un dato relativo. Hay que valorar las cosas más adelante. En abril veremos donde estamos y esperemos estar en esas posiciones para buscar el objetivo”.

Sin duda, ambos futbolistas son conscientes de que la situación, ahora mismo, no es la mejor, pero confían en la capacidad del grupo para darle la vuelta a esto que está sucediendo. Para lograrlo, “no queda otra que mirarnos el ombligo, ver lo que hacemos mal, y trabajar más. Estamos a tiempo de todo. Queda mucho y hay que empezar la segunda vuelta lo mejor posible y trabajando mucho más”, apuntó el lateral que recordó que él, el año pasado, con el Racing de Santander, estuvieron primeros toda la primera vuelta y luego lucharon por meterse en playoffs.

El Racing de Ferrol sale de la zona noble Más información

Y es que, como dicen, todavía quedan muchos partidos por disputarse para “hacer una valoración de las cosas”. Ante el Bilbao Athletic, a pesar del resultado, se notó un ligero cambio con la llegada momentánea de Míchel Alonso. Durante los quince primeros minutos, “el equipo presionó más arriba y robamos balones en campo contrario, pero no conseguimos encontrar portería”, aseguró Saúl. De hecho, tuvieron varias ocasiones que no se llegaron a materializar, algo que Pascu achaca a “una mala dinámica. Ahora se no está dando cruz en esas situaciones o con los rebotes, pero no queda otra que seguir trabajando para darle la vuelta”.

Luchar hasta el final

Ellos lo intentaron con “una línea de cuatro jugadores por detrás de Álvaro (Giménez) para jugar más al espacio, hacer centros rápidos y así generar más peligro. Nuestro plan era ese. Salir a morder muy arriba o estar algo más replegados en esos ‘minipartidos’ en los que estás más cansado”. El problema es que ese plan duró muy poco porque las fuerzas se fueron igualando. Justo, cuando llegó ese momento ocurrió la expulsión de Migue Leal, algo que “marcó el encuentro. A partir de ahí ha sido diferente. Una pena haber encajado tan rápido, pero se ha visto que el equipo tiene alma y ganas. Incluso con uno menos hemos acabado en la portería rival”, apuntó el ‘10’ racinguista. Y es que como dice su compañero Saúl, “no es fácil estar tanto tiempo con uno menos”, pero hay que aprender a hacerlo porque es parte del fútbol.

Asimismo, con la llegada de Míchel, quitando algún pito aislado, lo cierto es que hubo más aplausos y ánimos que otras veces porque el equipo lo intentó. Y es que para el cántabro “es lícito que puedan estar más o menos contentos, pero hay que trabajar todos juntos y estar unidos para buscar ese objetivo común. Hay que ir todos a una”. Esa es la línea que “tenemos que seguir. Hay que transmitir a la afición que vamos a por el partido desde el inicio y que se sigue luchando. Tenemos otros oportunidad en siete días y hay que ir a por ella. Vamos a afrontar la segunda vuelta con todo”, apostilló un Pascu que está “convencido de que dentro de poco vendrán los resultados”. Para ello, será clave que la estabilidad llegue también al banquillo. Saber si seguirá Míchel o llegará otra persona será clave para poder seguir una idea de juego hasta el final y luchar por ese objetivo de volver al fútbol profesional, a Segunda División.