Racing de Ferrol

Nueva etapa para el Racing de Ferrol

El equipo ferrolano pone punto final contra el Athletic B la primera vuelta liguera tras la destitución del técnico Pablo López

Juan Quijano
Juan Quijano
10/01/2026 03:02
Álvaro Juan fue de los jugadores racinguistas más destacados en la primera parte
Álvaro Juan, de los jugadores racinguistas más destacadosde la temporada
Emilio Cortizas
Empieza una nueva etapa para el Racing. Tras la salida hace un par de días del que era su entrenador, Pablo López, y a la espera de que llegue el nuevo inquilino del banquillo, el equipo ferrolano sigue inmerso en el campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF. Y lo hace con el partido que lo enfrenta al Athletic de Bilbao B esta tarde –16.15 horas, A Malata–, con el que llega al fin de una primera vuelta que ha sido, sobre todo, irregular y que espera ser el preludio mucho más estable para acabar luchando por el ascenso a Segunda.

El cuadro verde, que ha estado todo el campeonato en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso, se presenta a los veinte últimos partidos de la liga regular en la quinta posición, a once puntos del que parece intocable líder Tenerife y con solo uno de renta sobre los puestos que ya no dan acceso a las eliminatorias por dar el salto al fútbol profesional. Así que lo que pretende a partir de ahora es, como mínimo, mantener su lugar en la zona noble y, a partir de ahí, quedar lo más arriba que le sea posible en la tabla clasificatoria para luchar con más opciones por su objetivo.

Cambio

Para ello pretende aumentar el nivel que ha dado en muchas fases del campeonato, en el que solo dio a cuentagotas lo que se esperaba de él. A pesar de las ausencias de Artetxe, Tejera e Álvaro Pena, el cuadro verde tiene mimbres más que suficientes como para desarrollar un juego más atractivo que el que ha dejado ver hasta el momento.

Mientras, entre ansiosa y expectante, la afición racinguista estará pendiente de ver si el cuadro verde es capaz de ofrecer lo que pensaban que iba a dar. Será la manera de demostrar que la comunión entre equipo y afición que ya lleva viéndose bastante tiempo es lo suficientemente sólida como para superar un momento malo como el actual y acercarse hacia los objetivos.

