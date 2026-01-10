Minuto a minuto del Racing de Ferrol-Athletic Club B
El conjunto de A Malata cierra la primera vuelta ante el filial vasco
Ni chicha ni limoná
La roba Pascu con pase a Azael, que no consigue decidirse en el disparo y se diluye la ocasión verde
Casi casi
La tuvo Ibon para los vascos
Por los pelos
No llega a cabecear David Concha el centro desde la izquierda
Vuelve el partido
Comienza la seguna mitad en A Malata
Final de una poco sabrosa primera parte
El colegiado pita antes de llegarse al 45+1
+1
Sólo un minuto de añadido. Lo suficiente para lo visto
Las últimas
El centro de Eder se va por línea de fondo en una llegada visitante
Otra para el Athletic
Amarilla a Lete por una dura entrada a Jairo
Acoso
El Racing encierra al Athletic en su campo en busca del primero antes de irse al descanso
Susto
Álvaro Giménez está en el suelo tras un golpe en la cara
Primera tarjeta
Amarilla a Migue Leal, la cuarta en su ciclo
Ellos también
La volea de Lete queda en un susto tras la excesiva confianza de Edgar de que el balón se iba por línea de fonod
El Racing calienta
Un robo de Jairo en la frontal termina con el disparo de Azael en las manos de Santos
Otro
Le ha cogido gusto el grupo visitante a la esquina y a por el segundo
Estreno
Primer córner para los vascos que termina sin peligro
Tímidos
Llega el conjunto vasco por banda izquierda con un tiro flojito que deja pasar la defensa y atrapa Parera
No hay que despistarse
Un pequeño follón en el área casi le cuesta un susto al Racing, sacando el balón Gorostidi
Contestacion
Responden los vascos con una peligrosa llegada de Ibai Sanz
Uuuy
Pascu no encontró el hueco tras un centro de Azael
Parera trabaja
Parera atrapa sin problema la falta y un flojo tiro posterior
Pitada
El colegiado corta una carrera de Álvaro Ramón al señalar falta previa
Buscando huecos
No llega Álvaro Giménez a una jugada anulada por fuera de juego
Llegando
Gorostidi corta una llegada de los vascos
Tanteando
El Racing comienza con dos tímidos acercamientos a a la meta vasca
Empieza a rodar el balón
Inicia en A Malata
Ganar, pero no de cualquier manera
El técnico de Caranza, como interino en el banquillo verde, es consciente del poco margen de maniobra con el que cuenta. Si bien, Alonso lo tiene claro, quiere ganar y merecerlo, como señaló en la previa, destacando también el gran grupo humano y profesional con el que se ha encontrado
La marcha
Alonso ocupa estas jornadas el hueco dejado por un Pablo López que abandonó el club ferrolano el pasado 7 de enero, Día de San Julián y festivo local. Entidad y técnico, que venía de cosechar sendas derrotas ante Avilés y Pontevedra, cierran así una etapa de unión de más de un lustro
¿Vas a contar en A Malata?
El hecho de ser el primer partido en casa de este 2026 y el primero, y muy probablemente el último, de Alonso en el banquillo puede convertirse en otro aliciente para que el estadio de A Malata aumente una entrada que no ha sido todo lo "voluminosa" que se hubiese gustado
Y la primera para Joel Tenreiro
Una de las más celebradas novedades en esta primera convocatoria de 2026 es la del juvenil Joel Tenreiro, que asimismo entrena con el de Caranza en la formación verde de base
Primer prueba para el interino
Míchel Alonso ha tenido que conformar un equipo de circunstancias por las bajas de Tejera, Artetxe y Álvaro Peña, a los que unieron a última hora David Carballo, Álvaro Juan y Dacosta
Por el conjunto de Arambarri parten de inicio
Mikel Santos, Iker Aldai, Aimar Duñabeitia, Jon de Luis Suescun, Barandalla, Eder García, Eñaut Lete, Adrián Pérez, Ibon Ignacio, Elijah Gift e Ibai Sanz
El once de Alonso
Los primeros once soldados verdes que entrarán en A Malata son: Parera, Migue, Edgar, Zalaya, Álvaro Ramón, Gorostidi, Pascu, Jairo, David Concha, Azael y Álvaro Giménez.
Todo preparado en A Malata
El Racing está listo ¿y tú?
El retorno del de Caranza
No serán jugadores y afición los únicos en reencontrarse en el estadio de la ciudad naval esta tarde. El regreso más esperado será el que ofrezca un Míchel Alonso entrenador accidental hasta la llegada del nuevo faro en la casa verde
Cuenta atrás
Queda poco más de una hora para que los verdes vuelvan a pisar el césped de A Malata -16.15 horas-. Y lo harán recibiendo en la fortaleza ferrolana a su primer filial, el Athletic Club B
¡¡¡Bienvenid@s!!!
¡Volvemos a A Malata! Primer partido del año en casa para un Racing de Ferrol que ha decidido recolocar piezas para este 2026