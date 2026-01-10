Mi cuenta

Racing de Ferrol

Minuto a minuto del Racing de Ferrol-Athletic Club B

El conjunto de A Malata cierra la primera vuelta ante el filial vasco 

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
10/01/2026 15:10
RACING BILBAO ATHLETIC DIRECTO.png
Racing Club Ferrol
-
Athletic Club B
51'
2º part

Ni chicha ni limoná

La roba Pascu con pase a Azael, que no consigue decidirse en el disparo y se diluye la ocasión verde

49'
2º parte

Casi casi

La tuvo Ibon para los vascos

48'
2º parte

Por los pelos

No llega a cabecear David Concha el centro desde la izquierda

46'
2º parte

Vuelve el partido 

Comienza la seguna mitad en A Malata

45+1
1º parte

Final de una poco sabrosa primera parte

El colegiado pita antes de llegarse al 45+1

45'
1º parte

+1

Sólo un minuto de añadido. Lo suficiente para lo visto

42'
1º parte

Las últimas

El centro de Eder se va por línea de fondo en una llegada visitante

38'
1º parte

Otra para el Athletic

Amarilla a Lete por una dura entrada a Jairo

36'
1º parte

Acoso

El Racing encierra al Athletic en su campo en busca del primero antes de irse al descanso

33'
1º parte

Susto

Álvaro Giménez está en el suelo tras un golpe en la cara

32'
1º parte

Primera tarjeta

Amarilla a Migue Leal, la cuarta en su ciclo

29'
1º parte

Ellos también

La volea de Lete queda en un susto tras la excesiva confianza de Edgar de que el balón se iba por línea de fonod

28'
1º parte

El Racing calienta

Un robo de Jairo en la frontal termina con el disparo de Azael en las manos de Santos

25'
1º parte

Otro

Le ha cogido gusto el grupo visitante a la esquina y a por el segundo

24'
1º parte

Estreno

Primer córner para los vascos que termina sin peligro

21'
1º parte

Tímidos

Llega el conjunto vasco por banda izquierda con un tiro flojito que deja pasar la defensa y atrapa Parera

18'
1º parte

No hay que despistarse

Un pequeño follón en el área casi le cuesta un susto al Racing, sacando el balón Gorostidi

15'
1º parte

Contestacion

Responden los vascos con una peligrosa llegada de Ibai Sanz

13'
1º parte

Uuuy

Pascu no encontró el hueco tras un centro de Azael

9'
1º parte

Parera trabaja

Parera atrapa sin problema la falta y un flojo tiro posterior

9'
1º parte

Pitada

El colegiado corta una carrera de Álvaro Ramón al señalar falta previa

6'
1º parte

Buscando huecos

No llega Álvaro Giménez a una jugada anulada por fuera de juego

5'
1º parte

Llegando

Gorostidi corta una llegada de los vascos

3'
1º parte

Tanteando

El Racing comienza con dos tímidos acercamientos a a la meta vasca

1'
1º parte

Empieza a rodar el balón

Inicia en A Malata

Ganar, pero no de cualquier manera

El técnico de Caranza, como interino en el banquillo verde, es consciente del poco margen de maniobra con el que cuenta. Si bien, Alonso lo tiene claro, quiere ganar y merecerlo, como señaló en la previa, destacando también el gran grupo humano y profesional con el que se ha encontrado

La marcha

Alonso ocupa estas jornadas el hueco dejado por un Pablo López que abandonó el club ferrolano el pasado 7 de enero, Día de San Julián y festivo local. Entidad y técnico, que venía de cosechar sendas derrotas ante Avilés y Pontevedra, cierran así una etapa de unión de más de un lustro

¿Vas a contar en A Malata?

El hecho de ser el primer partido en casa de este 2026 y el primero, y muy probablemente el último, de Alonso en el banquillo puede convertirse en otro aliciente para que el estadio de A Malata aumente una entrada que no ha sido todo lo "voluminosa" que se hubiese gustado

Y la primera para Joel Tenreiro

Una de las más celebradas novedades en esta primera convocatoria de 2026 es la del juvenil Joel Tenreiro, que asimismo entrena con el de Caranza en la formación verde de base

Primer prueba para el interino

Míchel Alonso ha tenido que conformar un equipo de circunstancias por las bajas de Tejera, Artetxe y Álvaro Peña, a los que unieron a última hora David Carballo, Álvaro Juan y Dacosta

Por el conjunto de Arambarri parten de inicio

Mikel Santos, Iker Aldai, Aimar Duñabeitia, Jon de Luis Suescun, Barandalla, Eder García, Eñaut Lete, Adrián Pérez, Ibon Ignacio, Elijah Gift e Ibai Sanz

El once de Alonso

Los primeros once soldados verdes que entrarán en A Malata son: Parera, Migue, Edgar, Zalaya, Álvaro Ramón, Gorostidi, Pascu, Jairo, David Concha, Azael y Álvaro Giménez.

Todo preparado en A Malata

El Racing está listo ¿y tú?

El retorno del de Caranza

No serán jugadores y afición los únicos en reencontrarse en el estadio de la ciudad naval esta tarde. El regreso más esperado será el que ofrezca un Míchel Alonso entrenador accidental hasta la llegada del nuevo faro en la casa verde

Cuenta atrás

Queda poco más de una hora para que los verdes vuelvan a pisar el césped de A Malata -16.15 horas-. Y lo harán recibiendo en la fortaleza ferrolana a su primer filial, el Athletic Club B

¡¡¡Bienvenid@s!!!

¡Volvemos a A Malata! Primer partido del año en casa para un Racing de Ferrol que ha decidido recolocar piezas para este 2026

