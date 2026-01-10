Mi cuenta

Míchel Alonso, técnico del Racing de Ferrol: "Estos chicos merecen que los apoyen"

El entrenador ferrolano vio el equipo que quería durante los primeros diez minutos

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
10/01/2026 19:59
Alonso apuntó a la expulsión como clave en el partido
Alonso apuntó a la expulsión como clave en el partido
Daniel Alexandre
Las circunstancias de base eran ya complicadas para el único debut de Míchel Alonso en el banquillo. Una base que se fue retorciendo por las situaciones del duelo, con la expulsión de Migue –“pensamos en cambiarlo en el descanso”, confesaba el técnico– como factor clave en un partido en el que faltaron muchas cosas, especialmente tiempo para prepararlo y sobre todo, trabajo para sortear las piedras que fueron apareciendo en el camino.

“Perdimos y ya está, pero pudimos tener más suerte. Sí es cierto que faltaron cosas. Cuando el equipo está como ahora en un mal momento, también es por eso –esa falta de mordiente arriba– faltan ideas, frescura, atrevimiento, confianza... Pero lo que sí que no falta es actitud, que creo que la hay. Esa es la base, lo más importante y a partir de ahí tenemos que construir”, señalaba el técnico interino de la formación verde. .

Los planes que no salen bien

Alonso vio el equipo que quería durante los primeros diez minutos –“conseguimos robar cuatro o cinco veces, acercarnos a su portería”– de un partido en el que comenzó con el plan A –“defender lo que teníamos enfrente”– y tuvo que pasar al B –“pasar a defender mucho tiempo en bloque bajo”–, con un inesperado C –”no me dio tiempo a trabajar con diez jugadores, pero al final conseguimos, por lo menos, meternos en su área”– al quedarse con diez. “Tenía la sensación de que íbamos a estar mejor, pero la expulsión condiciona”, subrayó el preparador, que ya tenía preparada la entrada de Mardones por el propio Leal antes de la amarilla.

Más información

Los de Alonso corrigieron cosas al descanso pero no fue suficiente para evitar la tercera seguida. Una situación dolorosa que el de Caranza vive ahora en el banquillo, pero también como aficionado. “Defiendo a los jugadores, están trabajando muy bien. Le pediría a la gente que los apoye, porque cuando estás mal necesitas cariño. Aunque no esté habiendo retorno de resultados, digo claramente que merecen que los apoyen”, sentenciaba un técnico que poco más sabe de su futuro en el banquillo del primer equipo que “que tengo que entrenar mañana”.

