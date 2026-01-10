Míchel Alonso, entrenador de Racing de Ferrol: “El objetivo para este partido es ganar... pero además merecerlo”

Míchel Alonso, en la rueda de prensa previa al partido Daniel Alexandre

Dos entrenamientos y un partido. Ese es el reto que la dirección deportiva de Racing le planteó a Míchel Alonso, incorporado al club ferrolano hace un par de semanas para hacerse cargo del equipo juvenil y de otros tareas, tras la destitución de Pablo López –“todo fue muy rápido”, reconoce el preparador de Caranza–, un desafío al que hace frente “agradecido a las personas que confiaron en mí: Álex Vázquez y Diego Rivas”.

Respetando lo hecho hasta ahora por Pablo Lopez, el nuevo entrenador del Racing anuncia algunos cambios... pero partiendo de la base de que “tengo que ser coherente con el tiempo que tengo y espero que se vean cosas, pero no soy tan iluso como para pensar que en dos días voy a dejar un sello tremendo”. Así que, tras trabajar sobre todo situaciones de posicionamiento defensivo y algunas acciones a balón parado, sí anuncia que introducirá cambio, de sistema o de efectivos.

Receptivo

Los dos días que ha dirigido la plantilla han servido a Míchel Alonso para percibir “un buen vestuario, receptivo: hay buenos jugadores y buenas personas”. Además, en persona ha podido comprobar lo que ya pensaba antes –“es, a nivel individual, una plantilla de mucho nivel;”, explica–, por lo que dice convencido que “tenemos equipo para representar al Racing en un momento de exigencia como es el actual”.

Con todo ello, el objetivo para el partido contra el filial del Athletic de Bilbao es “ganar y merecerlo, porque ganar como sea no existe para mí”. Así que tratará de que los que estén en el campo transmitan a la gente que el equipo empuja, a que se identifiquen con él”.