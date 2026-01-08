Mi cuenta

Michel Alonso ejercerá como entrenador interino del Racing de Ferrol

El ferrolano, que estaba dirigiendo al juvenil, se sentará en el banquillo contra el filial del Athletic

Iago Couce
Iago Couce
08/01/2026 14:02
Míchel Alonso dirigirá al equipo juvenil del Racing
Míchel Alonso dirigirá al equipo juvenil del Racing
EMILIO CORTIZAS
Unas horas después de la salida de Pablo López del Racing de Ferrol, el conjunto de la ciudad naval anunció que Michel Alonso, hasta ahora entrenador del equipo juvenil, asumirá el cargo en el primer equipo hasta que incorporen a un nuevo técnico.

El técnico ferrolano, que se había incorporado recientemente a la entidad verde, dirigirá en la tarde de hoy jueves su primera sesión de trabajo, en la que estará acompañado por el resto de integrantes del cuerpo técnico que comenzaron la temporada. Es decir, por el momento, tanto Kiko Corredoira como Roberto Valeiro, por el momento, seguirán en el equipo.

De igual manera, Michel se sentará en el banquillo en el encuentro que este sábado jugará contra el filial del Athletic Club, mientras que la entidad trabaja en la incorporación de un nuevo sustituto. 

