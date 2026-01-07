Pablo López deja su puesto al frente del Racing de Ferrol

Pablo López antes de empezar un partido Alfaquí

Pablo López no seguirá al frente del Racing. El club ferrolano anunció este miércoles a última hora la decisión de prescindir de los servicios del preparador herculino como encargado del primer equipo. Situado este en la quinta posición de la tabla clasificatoria, con 30 puntos en su haber, la entidad pretende dar de esta manera un impulso al proyecto, así que la marcha de López viene acompañada de la de David Pérez, que ejercía de segundo, que se va también de la entidad de la ciudad naval

La salida de Pablo López hace realidad algo que se ya se rumoreó varias veces esta temporada, sobre todo cuando peores fueron los resultados de la escuadra de la ciudad naval. Por ejemplo ahora, que el Racing viene de encajar dos derrotas consecutivas –una frente al Avilés y otra al Pontevedra–, lo que ha reducido la ventaja que tiene con respecto a las posiciones que ya no clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda a tan solo un punto a falta de veinte jornadas para el final liguero.

Además, el discreto nivel de juego mostrado a lo largo de todo el campeonato provocó más de una pitada de una parte de la afición racinguista, que incluso pidió la destitución del entrenador. Así que la marcha del preparador coruñés pretende paliar esta carencia en los partidos que aún quedan.

Agradecimiento

El club de la ciudad naval, que no ha anunciado más movimientos en la plantilla –ni quién será su sustituto, ni quién dirigirá el entrenamiento de hoy, ni si seguirán el entrenador de porteros, Roberto Valeiro, y el preparador físico, Kiko Corredoira–, sí quiso mostrar su sincero agradecimiento a Pablo López por el trabajo realizado a lo largo de los últimos meses, así como por su férreo compromiso y profesionalidad en el desempeño de sus funciones al frente del equipo.

El Racing, por eso, desea a López y Pérez el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros en todos los ámbitos.