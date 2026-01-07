Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Pablo López deja su puesto al frente del Racing de Ferrol

El preparador herculino deja al equipo ferrolano junto a su segundo, David Pérez

Juan Quijano
Juan Quijano
07/01/2026 22:15
Pablo López antes de empezar el derbi
Pablo López antes de empezar un partido
Alfaquí
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Pablo López no seguirá al frente del Racing. El club ferrolano anunció este miércoles a última hora la decisión de prescindir de los servicios del preparador herculino como encargado del primer equipo. Situado este en la quinta posición de la tabla clasificatoria, con 30 puntos en su haber, la entidad pretende dar de esta manera un impulso al proyecto, así que la marcha de López viene acompañada de la de David Pérez, que ejercía de segundo, que se va también de la entidad de la ciudad naval

La salida de Pablo López hace realidad algo que se ya se rumoreó varias veces esta temporada, sobre todo cuando peores fueron los resultados de la escuadra de la ciudad naval. Por ejemplo ahora, que el Racing viene de encajar dos derrotas consecutivas –una frente al Avilés y otra al Pontevedra–, lo que ha reducido la ventaja que tiene con respecto a las posiciones que ya no clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda a tan solo un punto a falta de veinte jornadas para el final liguero.

Además, el discreto nivel de juego mostrado a lo largo de todo el campeonato provocó más de una pitada de una parte de la afición racinguista, que incluso pidió la destitución del entrenador. Así que la marcha del preparador coruñés pretende paliar esta carencia en los partidos que aún quedan.

Agradecimiento

El club de la ciudad naval, que no ha anunciado más movimientos en la plantilla –ni quién será su sustituto, ni quién dirigirá el entrenamiento de hoy, ni si seguirán el entrenador de porteros, Roberto Valeiro, y el preparador físico, Kiko Corredoira–, sí quiso mostrar su sincero agradecimiento a Pablo López por el trabajo realizado a lo largo de los últimos meses, así como por su férreo compromiso y profesionalidad en el desempeño de sus funciones al frente del equipo.

El Racing, por eso, desea a López y Pérez el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros en todos los ámbitos.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Lino López diseña una jugada durante el partido

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Me da pena por las jugadoras y por el club no lograr la clasificación para la Copa”
Iago Couce
El encuentro estuvo marcado por la igualdad

Al Baxi Ferrol se le escapa la Copa de las manos
Iago Couce
“Memorias dun neno labrego” cumpre 65 anos este mesmo mes

Este sábado para o bus do teatro do Centro Dramático Galego nos concellos de Neda e As Somozas
Redacción
Con estas dúas pezas estreouse o programa do pasado mes de setembro na Piruchela, en Neda

O retrato da resistencia galega “A morte nas fragas” e o filme “Os fíos da memoria”, en Redes
Redacción