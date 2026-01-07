A Malata espera a su primer filial del campeonato

El cuadro verde ya ganó en el feudo del Real Madrid Castilla ALFAQUÍ

El partido que enfrenta al Racing con el Athletic B será el cuarto que juega contra un filial en lo que va de campeonato... pero el primero que disputará en A Malata. Tras enfrentarse a domicilio a Real Madrid Castilla, Celta Fortuna y Osasuna Promesas –encuentros saldados con dos victorias y una derrota–, el cuadro verde ejercerá de local para jugar contra los “cachorros” de la entidad bilbaína. Y su intención es la de cerrar la primera vuelta con un resultado positivo que lo mantenga en la zona que da acceso a los playoffs a Segunda.

Aunque el equipo ferrolano está entre los mejores locales del grupo 1 de Primera RFEF –ha sumado en su campo 18 de los 30 puntos que tiene en la tabla clasificatoria, lo que le hacer ser octavo en la clasificación relativa a cuando juega en casa–, su rival también ha demostrado tener potencial cada vez que ejerce de forastero. De hecho, los once puntos que ha sumado lejos de Lezama (derivados de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas) lo hacen ser el séptimo mejor visitante de todo el campeonato liguero de la categoría.

Características

Lo que parece seguro es que el encuentro deparará lo que suelen ofrecer los enfrentamientos contra filiales: duelos antes rivales imprevisibles, capaces de lo mejor y de lo peor y que destacan por la velocidad y el ritmo que aplican a su juego, además de la calidad técnica que atesoran sus integrantes. Así que el cuadro verde es consciente de lo que tiene que evitar para no cosechar un tercer resultado consecutivo de derrota.

Es lo que el cuerpo técnico trabajará en las dos sesiones de entrenamiento que a la plantilla le quedan hasta la disputa del partido —la de hoy está programada para las 10.30 horas en el campo de hierba natural del complejo de A Gándara– para, de esta manera, tener más opciones de llevarse la victoria y acabar la primera vuelta con 33 puntos.