El Racing de Ferrol trata de recuperar su mejor juego para atraer a la afición

Los aficionados racinguistas seguirán apoyando a su equipo JORGE MEIS

Aunque los discretos resultados que el Racing viene cosechando últimamente no invitan a acudir a A Malata a ver sus partidos, la media de espectadores que han tenido sus partidos hasta ahora se acerca a los 5.000. De cara al encuentro que lo enfrenta este sábado al Athletic B, el club ferrolano confía en que el hecho de estar terminando el período vacacional y la cantidad de seguidores que suele arrastrar una entidad como la bilbaína se traduzca en que haya una buena entrada.

A Malata espera superar este sábado la barrera de los 5.000 espectadores que no sobrepasa desde que lo hiciese hace más de dos meses –en concreto, el 1 de noviembre con motivo del duelo frente al Tenerife –. Entonces, el encuentro contra la escuadra insular registró la mejor entrada de lo que va de campeonato con la presencia de 6.500 aficionados en el recinto de la ciudad naval.

Caída

Pero desde entonces, puede que por las malas condiciones meteorológicas que se han registrado, por el escaso cartel de los adversarios, por tratarse de una competición distinta a liga o por lo poco atractivo de los horarios en los que se jugaron los partidos, las entradas que se vivieron en el recinto de la ciudad naval fueron bastante menores de esa cifra.

Así que la intención ahora es que una mejoría en el juego se refleje también en un aumento en el número de espectadores. Será el indicativo de que las cosas van yendo por un buen camino.