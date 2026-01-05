Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol, sin el poder de reacción del inicio liguero

El equipo ferrolano, al revés de lo que hizoen las primeras jornadas en las que empezó cayendo, no remontó en los últimos duelos

Juan Quijano
Juan Quijano
05/01/2026 20:42
Los jugadores del Racing, decepcionados al final del partido de Pasarón
Los jugadores del Racing, decepcionados al final del partido de Pasarón
ALFAQUÍ
Al contrario que al comienzo del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF, cuando el Racing saldó con tres victorias y un empate los cuatro partidos en los que empezó encajando el primer gol del encuentro –en casa ante Talavera, Ponferradina y Ourense CF y a domicilio frente a Osasuna Promesas–, en los dos últimos no ha sido capaz de sumar nada positivo. Así, ni contra el Tenerife –al gol que recibió antes del descanso sumó otros poco antes de llegar al final del tiempo reglamentario– ni frente al Pontevedra –a pesar de enjugar el tanto del cuadro granate en la primera parte encajó otra diana cuando mejor le pintaban las cosas– ha podido el cuadro verde sumar nada.

Así que, de las 18 jornadas que van de campeonato liguero, solo en seis el conjunto de la ciudad naval ha empezado por detrás en el marcador. Y el balance conseguido en todos ellos es de tres victorias, un empate y un par de derrotas. Así que la consecuencia de puntos sumados en esas circunstancias es de diez de los 30 que luce el cuadro verde.

Contrario

En cambio, el número de encuentros en los que la escuadra de la ciudad naval fue el autor del primer gol es de once. Y el balance de esos encuentros es de seis triunfos, un empate y cuatro derrotas. Así que el cuadro verde dejó de sumar catorce puntos de los que tendría en caso de haber mantenido el triunfo con el que empezó estos encuentros.

Son datos que explican por qué el cuadro verde no llega a estar más arriba en la clasificación del grupo 1.

