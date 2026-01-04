El Racing de Ferrol revive su día de la marmota

Los jugadores del Racing agradecen a su afición el apoyo mostrado en Pasarón ALFAQUÍ

La derrota frente al Pontevedra no saca al Racing de la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda –ahora está en la quinta plaza, a once puntos del intocable líder Tenerife pero ya solo con uno de ventaja sobre las plazas que no dan acceso a las eliminatorias para dar el salto de categoría–, pero le hace entrar en un período de reflexión. “Nos tenemos que mirar el ombligo, porque esta es una cosa de todos”, reclama el defensa Álex Zalaya que recuerda que “estamos perdiendo muchos puntos de esta manera y esta es una liga que se decide por detalles”.

“Ya van varios regalos en esta liga”, dice el defensa racinguista al recordar las derrotas sufridas ante Lugo, Celta Fortuna, Barakaldo, Avilés o Pontevedra. “Y no podemos encajar goles con tanta facilidad. Es una asignatura pendiente porque este partido lo perdemos nosotros, no lo ganan ellos. Y perder un encuentro así da mucha rabia. Es una derrota dura porque, además, es una responsabilidad nuestra”, completa el último goleador de la escuadra verde.

Al menos, en el lado opuesto de la balanza, Álex Zalaya apunta que “esta es la línea a seguir: jugando así vamos a ganar muchos más partidos de los que vamos a perder”, dice el futbolista zaragozano antes de que Álvaro Juan complete este pensamiento explicando que “ahora la moneda nos está saliendo cruz, pero estamos trabajando para que esta situación salga adelante. Pero la dinámica a seguir es esta, porque las cosas positivas hechas han sido bastantes”.

Ahora, en el partido de la semana que viene contra el filial del Athletic, el cuadro verde espera retornar a la senda de las victorias para mantenerse en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso... pero sobre todo para empezar a dar una muestra de solidez que no ha sido capaz de ofrecer en lo que va de campeonato. “Lo importante es que el equipo genere ocasiones, que al final acabará entrando”, concluye el exterior Álvaro Juan.