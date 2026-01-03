Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Dos errores puntuales nos costaron el partido"

Pablo López antes de empezar el derbi Alfaquí

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol, achacó a dos errores puntuales la derrota que cosechó su equipo contra el Pontevedra, ya que "tuvimos el control del juego y muchas ocasiones. Con el 1-1 tuvimos oportunidades para marcar más goles, pero en otra acción aislada nos metieron el 2-1".

De igual manera, el técnico herculino reconoció que las acciones a balón parado "eran una de sus fortalezas y lo trabajamos. Pero el segundo tanto llega después de un córner que era saque de puerta. Hasta ese momento, en la segunda parte no nos habían generado ocasiones. Parera, hasta el final, apenas tuvo trabajo", aseguró el preparador.

El preparador racinguista también habló sobre la titularidad de Azael, que le aportó mucho al equipo, algo que "buscábamos. Queríamos aprovechar su velocidad y regate para tener ese carácter ofensivo". Su inclusión provocó la suplencia de Pascu, pero para él era un ventaja, ya que "es un comodín. Siempre sale muy enchufado y aporta mucho. Es una suerte tener a este tipo de jugadores".

Asimismo, a pesar de que esta derrota puede sacar al equipo de la zona de playoffs, López apuntó que "tenemos que seguir nuestro camino. Los resultados se miran en mayo. Hay que estar tranquilos porque sabemos que va a haber baches. En el Racing se sabe bien que hay malas rachas. Ahora está saliendo cruz, pero todo cambiará".

De igual manera, el técnico aseguró que no teme perder su puesto aunque "nunca sabes lo que puede pasar. Estamos satisfechos con el trabajo que estamos haciendo y eso es lo importante. Sabemos que para llegar a un objetivo hay que pasar por baches. Todavía quedan muchos partidos. Las valoraciones hay que hacerlas en mayo", zanjó.