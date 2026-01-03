La afición racinguista va cogiendo fuerza de cara al partido contra el Pontevedra

Uno de los momentos vividos en la previa Cedida

El desembarco racinguista en Pontevedra ya se deja notar. Muchos de los más de mil aficionados del cuadro verde que asistirán al partido entre el cuadro granate y el verde (ambos en posición de playoff para el ascenso), ya se dejan notar por la ciudad del Lérez desde este mediodía.

Integrantes de las peñas Morandeira, D'Tapas, El Camarote o del colectivo Diablos Verdes pasean por el casco viejo de la ciudad, sin incidentes, esperando el comienzo del partido (16.30 horas).