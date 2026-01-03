En Directo | Pontevedra-Racing de Ferrol
El conjunto verde quiere empezar 2026 con un triunfo en el derbi
Doble cambio en el Racing
Se marchan Álvaro Juan y Gorostidi. Entran Jairo y Pascu
Falta de Vido
El lateral agarra a Álvaro Juan
Fueraaaaaa
El disparo de Dacosta se marchó por muy poco
Cambio en el Pontevedra
Se marcha Luisao y entra Garay
Paradón de Parera
El balear evita el 2-1 con una mano prodigiosa
Qué mala suerte
El remate de Álvaro Giménez se quedó muerto en el área pequeña
Falta en ataque
Dacosta derriba a Vido en el área pontevedresa cuando intentó robarle el balón
Tarjeta para Azael
Amarilla para el lucense por cortar una contra del Pontevedra
A puntoooooooooooooooooo
Casi marca Gorostidi el segundo del Racing. Su disparo se fue lamiendo el palo
Nuevo córner para el Racing
Aprieta el conjunto de Pablo López
Gooooooooooooooooooooooooooooooooool del Racing
Zalaya marca el tanto del empate tras aprovechar un fallo de la defensa del Pontevedra
Nuevo córner para el Racing
Disparo lejano de Gorostidi que rebota en un defensor granate
Sin peligro
Despeja la defensa granate
Córner para el Racing
Lo intenta el Racing
Falta de Zalaya
El central arrolló a un atacante granota
Cambio en el Pontevedra
Se marchó Álex González y Resende
Segunda parte
Vuelve a rodar el balón en Pasarón.
Descanso
Jugadores a vestuarios tras una primera parte en la que no hubo mucho fútbol, pero en la que el Pontevedra sacó rédito de su efectividad
Casiiiiiiiiiiiiiiii
A punto de marcar Álvaro Giménez, pero Marqueta sacó un pie milagrosa para evitar el gol racinguista
Añadido
Se jugarán dos minutos más
Sin confianza
El Racing se lanza al ataque, pero no cree en las segundas jugadas
Fuera
Lo intentó Montoro desde lejos
Tarjeta para el Pontevedra
Compa recibe la amarilla por una falta sobre Zalaya
Marquetaaaa
El meta detiene el intento de un Azael que está siendo el que más ganas le está poniendo en ataque
Muy desviado
Remate muy malo de Gorostidi desde la frontal que se marcha a las nubes
Bien Parera
El meta se hace con el balón tras una buena jugada de Luisao
Fuera de juego
Álvaro Giménez estaba adelantado cuando fue derribado en la frontal del área
Falta de Cuesta
El lateral derribó a Álvaro Juan cuando encaraba la meta contraria
Control sin peligro
El Racing tiene el balón, pero no es capaz de acercarse a la meta defendida por Marqueta
Fueraaa
Casi marca el segundo Luisao, pero su disparo se marchó muy desviado
Falta de Gorostidi
El centrocampista del Racing se ve obligado a parar la internada de Tiago
Trata de apretar el Racing
El conjunto verde busca volver a meterse en el partido
Tarjeta para el Racing
Migue Leal ve la amarilla por una dura falta
Falta de Edgar Pujol
El central cortó una contra en medio campo. Está tocado el Racing
Gol del Pontevedra
Marca Alain tras un gran remate de cabeza
Córner para el Pontevedra
Buena acción de Tiago, que forzó el saque de esquina
Aprieta el Pontevedra
El conjunto granate se sacude la presión inicial del Racing y busca hacer peligro con rápidas transiciones
Veredicto
No hay penalti
Revisión
El colegiado está revisando la acción
Enorme Zalaya
El central despeja un envío peligroso de Luisao. Después, Azael derribó a Vido cuando este remató fuera
Sin peligro
Luisao despeja sin problemas la acción de estrategia del Racing y saca una falta de Dacosta
Falta sobre Dacosta
El extremo se fue de su par y fue derribado por Vido
Despeja el Pontevedra
El centro no llevaba mucho peligro
Córner para el Racing
Buena acción de Álvaro Ramón forzando el córner
Fuera de juego de Giménez
El capitán del Racing estaba ligeramente adelantado cuando recibió un gran envío de Migue Leal
Presiona el Pontevedra
El Racing mantiene la posesión ante un conjunto granate que se defiende en medio campo
Comienza el derbi
Arranca el partido en Pasarón.
Sin descanso
Este derbi supondrá el primer partido de un 2026 muy ajetreado para el Racing. Descubre su calendario.
Un premio merecido
Álvaro Ramón fue el jugador Estrella del mes de diciembre. El lateral habló sobre este galardón y sobre este derbi.
Un viejo conocido
Víctor Vázquez, exjugador del Racing y ahora entrenador auxiliar del Pontevedra, habló sobre este derbi. Lee la entrevista que le hizo Juan Quijano.
Salta el Racing a calentar
La afición verde enloquece cuando saltan los suyos a calentar.
El XI del Pontevedra
Rubén Domínguez apuesta por Marqueta; Vido, Miki, Alain, Cuesta; Tiago, Montoro, Yelko Pino; Luisao, Álex González y Compa.
El XI del Racing
Ya tenemos el once escogido por Pablo López. Para este partido alineó a Miquel Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Álex Zalaya, Álvaro Ramón; Ander Gorostidi, Aitor Gelardo; Álvaro Juan, Azael García, Raúl Dacosta y Álvaro Giménez.
Palabra de Pablo López
El míster del Racing avisa a sus jugadores de que tienen que salir muy concentrados. Lee sus palabras.
Porteros a calentar
Saltan los porteros racinguista a calentar bajo una sonora ovación por parte de los aficionados verdes.
La previa
El Racing de Ferrol espera empezar 2026 con un victoria en el derbi ante el Pontevedra. Con todo, no será nada fácil, ya que el conjunto de la ciudad del Lérez en una buena dinámica. Lee las claves de este duelo en nuestra previa.
Desembarco racinguista
El millar de aficionados verdes ya se hizo notar en Pontevedra desde primera hora. No dejaron de animar a su equipo en los momentos previos a este duelo.
¡¡Bienvenid@ss!!
¡Hola a tod@s! ¡Feliz año! Queda una hora para que comience el primer partido de 2026 para el Racing. Además, será un duelo muy especial, ya que se mide al Pontevedra en Pasarón