Racing de Ferrol

En Directo | Pontevedra-Racing de Ferrol

El conjunto verde quiere empezar 2026 con un triunfo en el derbi

Iago Couce
Iago Couce
03/01/2026 15:30
Directo Pontevedra - Racing de Ferrol
Pontevedra
1-1
Racing de Ferrol
71'
Segunda parte

Doble cambio en el Racing

Se marchan Álvaro Juan y Gorostidi. Entran Jairo y Pascu

69'
Segunda parte

Falta de Vido

El lateral agarra a Álvaro Juan

67'
Segunda parte

Fueraaaaaa

El disparo de Dacosta se marchó por muy poco

64'
Segunda parte

Cambio en el Pontevedra

Se marcha Luisao y entra Garay

63'
Segunda parte

Paradón de Parera

El balear evita el 2-1 con una mano prodigiosa

62'
Segunda parte

Qué mala suerte

El remate de Álvaro Giménez se quedó muerto en el área pequeña

60'
Segunda parte

Falta en ataque

Dacosta derriba a Vido en el área pontevedresa cuando intentó robarle el balón

59'
Segunda parte

Tarjeta para Azael

Amarilla para el lucense por cortar una contra del Pontevedra

57'
Segunda parte

A puntoooooooooooooooooo

Casi marca Gorostidi el segundo del Racing. Su disparo se fue lamiendo el palo

56'
Segunda parte

Nuevo córner para el Racing

Aprieta el conjunto de Pablo López

54'
Segunda parte

Gooooooooooooooooooooooooooooooooool del Racing

Zalaya marca el tanto del empate tras aprovechar un fallo de la defensa del Pontevedra

52'
Segunda parte

Nuevo córner para el Racing

Disparo lejano de Gorostidi que rebota en un defensor granate

50'
Segunda parte

Sin peligro

Despeja la defensa granate

49'
Segunda parte

Córner para el Racing

Lo intenta el Racing

48'
Segunda parte

Falta de Zalaya

El central arrolló a un atacante granota

46'
Segunda parte

Cambio en el Pontevedra

Se marchó Álex González y Resende

46'
Segunda parte

Segunda parte

Vuelve a rodar el balón en Pasarón.

45+2'
Primera parte

Descanso

Jugadores a vestuarios tras una primera parte en la que no hubo mucho fútbol, pero en la que el Pontevedra sacó rédito de su efectividad

45+2'
Primera parte

Casiiiiiiiiiiiiiiii

A punto de marcar Álvaro Giménez, pero Marqueta sacó un pie milagrosa para evitar el gol racinguista

45'
Primera parte

Añadido

Se jugarán dos minutos más

44'
Primera parte

Sin confianza

El Racing se lanza al ataque, pero no cree en las segundas jugadas

41'
Primera parte

Fuera

Lo intentó Montoro desde lejos

40'
Primera parte

Tarjeta para el Pontevedra

Compa recibe la amarilla por una falta sobre Zalaya

38'
Primera parte

Marquetaaaa

El meta detiene el intento de un Azael que está siendo el que más ganas le está poniendo en ataque

35'
Primera parte

Muy desviado

Remate muy malo de Gorostidi desde la frontal que se marcha a las nubes

34'
Primera parte

Bien Parera

El meta se hace con el balón tras una buena jugada de Luisao

32'
Primera parte

Fuera de juego

Álvaro Giménez estaba adelantado cuando fue derribado en la frontal del área

31'
Primera parte

Falta de Cuesta

El lateral derribó a Álvaro Juan cuando encaraba la meta contraria

29'
Primera parte

Control sin peligro

El Racing tiene el balón, pero no es capaz de acercarse a la meta defendida por Marqueta

27'
Primera parte

Fueraaa

Casi marca el segundo Luisao, pero su disparo se marchó muy desviado

26'
Primera parte

Falta de Gorostidi

El centrocampista del Racing se ve obligado a parar la internada de Tiago

24'
Primera parte

Trata de apretar el Racing

El conjunto verde busca volver a meterse en el partido

22'
Primera parte

Tarjeta para el Racing

Migue Leal ve la amarilla por una dura falta

19'
Primera parte

Falta de Edgar Pujol

El central cortó una contra en medio campo. Está tocado el Racing

17'
Primera parte

Gol del Pontevedra

Marca Alain tras un gran remate de cabeza

16'
Primera parte

Córner para el Pontevedra

Buena acción de Tiago, que forzó el saque de esquina

14'
Primera parte

Aprieta el Pontevedra

El conjunto granate se sacude la presión inicial del Racing y busca hacer peligro con rápidas transiciones

13'
Primera parte

Veredicto

No hay penalti

12'
Primera parte

Revisión

El colegiado está revisando la acción

11'
Primera parte

Enorme Zalaya

El central despeja un envío peligroso de Luisao. Después, Azael derribó a Vido cuando este remató fuera

9'
Primera parte

Sin peligro

Luisao despeja sin problemas la acción de estrategia del Racing y saca una falta de Dacosta

7'
Primera parte

Falta sobre Dacosta

El extremo se fue de su par y fue derribado por Vido

6'
Primera parte

Despeja el Pontevedra

El centro no llevaba mucho peligro

5'
Primera parte

Córner para el Racing

Buena acción de Álvaro Ramón forzando el córner

4'
Primera parte

Fuera de juego de Giménez

El capitán del Racing estaba ligeramente adelantado cuando recibió un gran envío de Migue Leal

2'
Primera parte

Presiona el Pontevedra

El Racing mantiene la posesión ante un conjunto granate que se defiende en medio campo

1'
Primera parte

Falta de Gorostidi

Pérdida del centrocampista, que le obligó a cometer una falta y casi ver la amarilla.

1'
Primera parte

Comienza el derbi

Arranca el partido en Pasarón. 

Sin descanso

Este derbi supondrá el primer partido de un 2026 muy ajetreado para el Racing. Descubre su calendario.

Un premio merecido

Álvaro Ramón fue el jugador Estrella del mes de diciembre. El lateral habló sobre este galardón y sobre este derbi.

Un viejo conocido

Víctor Vázquez, exjugador del Racing y ahora entrenador auxiliar del Pontevedra, habló sobre este derbi. Lee la entrevista que le hizo Juan Quijano.

Salta el Racing a calentar

La afición verde enloquece cuando saltan los suyos a calentar.

El XI del Pontevedra

Rubén Domínguez apuesta por Marqueta; Vido, Miki, Alain, Cuesta; Tiago, Montoro, Yelko Pino; Luisao, Álex González y Compa.

El XI del Racing

Ya tenemos el once escogido por Pablo López. Para este partido alineó a Miquel Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Álex Zalaya, Álvaro Ramón; Ander Gorostidi, Aitor Gelardo; Álvaro Juan, Azael García, Raúl Dacosta y Álvaro Giménez.

Palabra de Pablo López

El míster del Racing avisa a sus jugadores de que tienen que salir muy concentrados. Lee sus palabras.

Porteros a calentar

Saltan los porteros racinguista a calentar bajo una sonora ovación por parte de los aficionados verdes.

La previa

El Racing de Ferrol espera empezar 2026 con un victoria en el derbi ante el Pontevedra. Con todo, no será nada fácil, ya que el conjunto de la ciudad del Lérez en una buena dinámica. Lee las claves de este duelo en nuestra previa.

Desembarco racinguista

El millar de aficionados verdes ya se hizo notar en Pontevedra desde primera hora. No dejaron de animar a su equipo en los momentos previos a este duelo. 

¡¡Bienvenid@ss!!

¡Hola a tod@s! ¡Feliz año! Queda una hora para que comience el primer partido de 2026 para el Racing. Además, será un duelo muy especial, ya que se mide al Pontevedra en Pasarón

