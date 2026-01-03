El Racing de Ferrol no sabe cerrar los partidos (2-1)

Los jugadores verde se lamentan del segundo tanto encajado Alfaquí

Después de estar todo lo que va de campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF en la zona que clasifica para jugar los playoffs de ascenso a Segunda, el Racing podría caer de estos puestos si los resultados del resto de la jornada no lo favorecen. La culpa la tiene la derrota sufrida ante el Pontevedra este sábado, que llegó de una manera que últimamente se está convirtiendo en habitual –encajando un gol en los últimos minutos– y que vuelve a demostrar los problemas que tiene para cerrar los encuentros si el marcador no es malo.

Entró el Racing al partido con la intención de hacerse con el control a través de la posesión ante un rival que apostó por mantenerse firme en su parcela defensiva. Pero dado que los ataques racinguistas no eran capaces de superar las líneas del rival por la falta de profundidad por las bandas, el compromiso discurrió de una manera anodina sin que ninguno de los intentos de ambos estuviesen cerca de convertirse en el gol que abriese el tanteador del compromiso.

Una acción a balón parado desniveló el marcador al poco de superar el primer cuarto de hora. Fue después de que el remate de Lucas Ribeiro, totalmente solo en el segundo palo tras un saque de esquina botado desde la banda izquierda, se colase en la portería de la escuadra visitante, que a partir de ahí se mostró incluso con menos ideas de las que había exhibido durante los primeros minutos del encuentro. Mientras, a los locales les hizo sentirse cada vez más cómodos en el plan de partido que pretendían llevar a cabo.

Así fue el Pontevedra-Racing de Ferrol (2-1) Más información

La ventaja que tenía en el marcador permitió al Pontevedra soltarse más en sus acciones ofensivas –Luisao por la derecha y Álex González se convirtieron en un auténtico quebradero de cabeza para los defensas racinguistas– frente a un rival que, por contra, apenas demostraba tener capacidad de reacción. No es que el cuadro granate dispusiese de muchas ocasiones para aumentar en renta, pero el equipo ferrolano se quedó con el cabezazo de Álvaro Giménez detenido “in extremis” por el portero local como su única ocasión para poder marcar.

El empate

A la vuelta del descanso, poco más de cinco minutos tardó el Racing en restablecer el empate. Fue, como no podía se de otra manera, a través de una acción a balón parado que Álex Zalaya terminó remachando al fondo de la portería contraria. Y de esta manera incluso pudo llegar un segundo tanto visitante a través del remate de Gorostidi que, sin embargo, se fue ligeramente desviado de la portería contraria, que empezaba así a pasar apuros.

De hecho, el encuentro varió totalmente a raíz de esta acción. Porque el cuadro verde, ahora sí, tuvo el fútbol y las ocasiones. De hecho, tanto de la misma manera como a través de centros por las bandas o acciones combinativas por dentro, el cuadro de a ciudad naval estuvo a punto de ponerse por delante en el marcador. Pero unas veces por falta de puntería y otras por acierto de los defensores locales, el marcador del encuentro se mantuvo tal y como estaba.

La afición racinguista va cogiendo fuerza de cara al partido contra el Pontevedra Más información

Cuando mejor pintaban las cosas para el Racing, llegados ya a los minutos que tan mal se le han dado al equipo ferrolano en el presente campeonato, el Pontevedra asestó el golpe de gracia al encuentro. Fue, como otras veces, tras una acción a balón parado que estuvo mal defendida por un cuadro verde que, a pesar de sus intentos finales, no fue capaz de evitar.