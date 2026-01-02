Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Tenemos que poner los cinco sentidos desde el primer minuto”

Pablo López, durante el encuentro ante el Real Avilés Alfaquí

No hay mejor manera de empezar el año que con un derbi como el que enfrenta a Pontevedra y Racing. Así lo cree el entrenador del equipo ferrolano, Pablo López, que recuerda que la sesión de puertas abiertas del pasado lunes, con muchos niños viendo el ejercicio de sus ídolos, ya sirvió “para transmitir racinguismo a los integrantes de la plantilla. Además, jugar este partido un día 3 ayudará a que la ola crezca más”.

Además de ser un derbi –“lo que provocará un desplazamiento masivo de nuestra afición”, dice el preparador– será un partido entre el quinto y el tercer clasificado, así que el encuentro será de alto nivel. “Y en los derbis no hay favoritos”, apunta el entrenador antes de explicar que “tenemos que tener los cinco sentidos puestos desde el primer minuto, porque va a ser un partido complicado ante un rival que ahora mismo está en una buena dinámica”.

Competividad

A la hora de analizar más en profundidad a la escuadra de la ciudad del Lérez, Pablo López destaca que “es un equipo competitivo, que está haciendo las cosas muy bien y está en puestos de playoffs de ascenso por merecimientos propios”. Además, destaca que “su campo es muy complicado y tenemos que hacer bien las cosas durante todo el encuentro, porque solo así nos podremos llevar los tres puntos”.

A pesar de que el terreno de juego no esté en muy buen estado, Pablo López no quiere poner excusas de ningún tipo para este partido, sino que apuesta por “adaptarnos desde el calentamiento. Tenemos que centrarnos en nosotros y, a partir de ahí, aprovechar las debilidades del rival”.