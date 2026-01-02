El Racing de Ferrol abre 2026 con derbi

Álvaro Giménez atraviesa por un gran momento EMILIO CORTIZAS

Empieza el año para el Racing y lo hace con un derbi, el que lo enfrenta al Pontevedra esta sábado –16.30 horas, Pasarón–. Ambos equipos, situados en las posiciones que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda –el cuadro granate ocupa la quinta posición y el verde la tercera–, han demostrado estar entre los mejores del campeonato, así que el que en este partido salga vencedor recibirá un respaldo a su trabajo cuando la primera vuelta está a punto de terminar y las posiciones de todos los participantes ya están más o menos definidas.

El grupo de la ciudad naval inicia 2026 con la intención de desquitarse de la dolorosa derrota con la que cerró 2025. El revés sufrido ante el Avilés sacó a la luz un problema que el equipo ferrolano ha arrastrado a lo largo de todo el campeonato: la cantidad de goles encajados en los minutos finales confirma que no es capaz de cerrar los partidos. Así que en este duelo tratará demostrar que ya ha superado este materia y que pretende dar pasos en su madurez como grupo rayando a un buen nivel durante los noventa minutos.

El conjunto de la ciudad naval, que hasta ahora ha sido capaz de lo mejor y de lo peor cada vez que ha jugado lejos de A Malata –ha ganado cuatro partidos y perdido otros tantos, sin ningún empate–, espera retomar su mejor versión para sumar los tres puntos en este enfrentamiento. Será la manera de demostrar que quiere ser uno de los mejores de la categoría para, de esta forma, acabar consiguiendo el objetivo de luchar al final de la liga regular por recuperar su plaza en el fútbol profesional.

Rivalidad

El equipo ferrolano encuentra en el de esta tarde uno de los partidos que tan mal se le han dado a lo largo de la temporada: un derbi. De los cuatro encuentros de rivalidad autonómica que ha disputado hasta ahora, el conjunto de la ciudad naval solo ha sido capaz de ganar uno, frente al Arenteiro. Así que esta vez, dentro del contexto de igualdad que caracterizan a este tipo de compromisos, espera que los pequeños detalles caigan a su favor para, de esta manera, sumar los tres puntos y consolidarse entre los mejores del campeonato.

Además, el cuadro de la ciudad naval estará acompañado de una afición que se desplazará en más de un millar hasta la ciudad del Lérez. Un activo que seguirá marcando diferencias durante este 2026.