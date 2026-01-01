Víctor Vázquez, entrenador auxiliar del Pontevedra: “Este Pontevedra compite bien en todos los duelos”

Víctor Vázquez, durante un partido de esta temporada PCF

A pesar de que no ha dejado del todo la práctica del fútbol –juega en el Marín, líder del grupo 5 de Primera Galicia, que aspira a subir a Preferente–, Víctor Vázquez (Marín, 1987) se estrena esta temporada en los banquillos ejerciendo de auxiliar en el cuerpo técnico del Pontevedra que lidera Rubén Domínguez. Desde ese puesto intenta aportar su granito de arena para que el cuadro granate esté lo más arriba posible y la quinta posición en la que se encuentra así lo refleja. Además, su experiencia lo ayuda a trasladar vivencias a los jugadores en derbis como el que se juega este sábado.

¿En un derbi, casi por definición, no hay favorito?

En un derbi las cosas se igualan bastante. En este caso, Pontevedra y Racing somos dos equipos en una buena dinámica y situados en la parte alta de la clasificación, así que además siendo un derbi las cosas se apretarán incluso más.

Lo que sí se aguarda es un gran ambiente en Pasarón..

Lo que se habla aquí es que van muchas entradas vendidas (para algunas gradas ya no hay localidades). Y lo que sé de Ferrol es que va a venir bastante gente. Va a haber un ambiente chulo de fútbol y eso es lo que de verdad importa en estos partidos, porque sin afición el fútbol no tiene sentido.

¿Qué tiene este Pontevedra para estar en la quinta plaza?

Somos un equipo que compite bastante bien en todos los partidos, un bloque compacto en el que, por encima de las individualidades, funcionamos como colectivo: todo el mundo rema en la misma dirección.

¿Le recuerda este Pontevedra al Racing de Ferrol, recién ascendido a Segunda B, al que llegó en la temporada 13/14?

Puede ser, son situaciones similares... El Racing de entonces era un recién ascendido a Segunda B y al final jugó los playoffs y nosotros ahora también acabamos de subir y estamos compitiendo por esas posiciones. Pero esto es muy largo, hay que ir paso a paso y a ver dónde terminamos.

¿Qué cambia del Pontevedra de Pasarón al de fuera?

No creo que haya mucha diferencia, porque competimos y estamos dentro de los partidos en cualquier circunstancia. Por eso, a pesar de que este año nuestros números en Pasarón, aun sin ser malos, no sean tan buenos como otras temporadas, jugar en un campo como este que aprieta mucho, con nuestra afición, es un extra.

¿Le gusta la etiqueta que les ponen de equipo revelación?

Hay que pasar de puntillas por eso, porque lo de equipo revelación se verá tras la jornada 38. Por ahora llevamos 17, estamos bien situados... pero ahora nos viene otro mes complicado. Por eso hay que ir partido a partido para sumar puntos que nos den nuestro primer objetivo, que es la permanencia. A partir de ahí se llegará hasta donde se pueda.

¿A qué cree que aspira el Racing en el presente curso?

Para mí, el Racing tiene, junto al Tenerife, una de las mejores plantillas de la categoría. Son los dos favoritos para lograr el título del grupo 1 y ascender de forma directa. Pero esto es fútbol y nunca se sabe lo que va a pasar cada domingo... No hay mucho que decir sobre la plantilla del Racing, a la vista está, porque nadie desentona y eso es lo importante.

¿Esperaba que su rendimiento fuese mayor que el actual?

No... porque está haciendo una muy buena temporada. Lo que pasa es que el Tenerife está ganando casi todos los partidos y ante eso es complicado. Pero el Racing está en una situación buena, su objetivo tiene que ser el de subir de categoría porque es recién descendido y tiene un presupuesto muy alto. Pero está en la posición que tiene que estar y al final llegará hasta donde le dé.

¿Ser un recién descendido aumenta la presión que existe en torno al equipo?

La presión depende de cada club. El Racing siempre ha sido un club exigente y, como acaba de descender, tiene la exigencia de estar arriba. Ahora no están de primeros pero sí están cerca y el campeonato es muy largo, porque aún no va ni la mitad y todo pueda dar todavía muchas vueltas.

¿Qué la parece el empuje que le está dando últimamente la afición al equipo ferrolano?

Igual que nosotros en Pasarón nos sentimos fuertes e importantes con nuestra gente, al Racing tener cada semana en A Malata a seis mil personas también le pasa. Es algo que ha cambiado con respecto a mi etapa allí, en la que solo había 2.000 espectadores y solo a los partidos de playoffs se llegaba a tener seis o siete mil, porque entonces había menos abonados al club y menos público en el estadio. Pero a raíz de haber estado en Segunda División la gente se enganchó al Racing y para la ciudad es bonito ver cómo la gente sigue a su club por todos los sitios de España a los que va. l