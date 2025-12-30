El Racing de Ferrol vuelve a concentrarse

Álvaro Ramón, recogiendo el premio Jugador Estrella Galicia de diciembre RCF

Pasados los siete de vacaciones que sirvieron, sobre todo, para desconectar mentalmente y dejar el fútbol en segundo plano, la plantilla racinguista ya tiene la mente puesta en el partido que lo enfrenta el sábado al Pontevedra con motivo de la decimoctava jornada liguera del grupo 1 de Primera RFED. Será el primero de los 21 encuentros –como mínimo– que tiene que disputar para quedar lo más arriba posible en la clasificación de la liga regular antes de dar paso a los playoffs de ascenso a Segunda.

A pesar de la derrota con la que cerró 2025, la encajada frente al Avilés con un gol recibido en el tiempo de prolongación, Álvaro Ramón hace de portavoz del optimismo que tiene la plantilla del Racing. “Creo que vamos a arrancar 2026 muy bien, con una buena dinámica y resultados positivos”, dice el lateral izquierdo berciano antes de recordar que el objetivo es la quedar lo más arriba posible en la tabla para, a partir de ahí, luchar por dar el salto de la categoría de plata del fútbol español

Para empezar, el equipo ferrolano visitará al quinto clasificado, un Pontevedra que está tres puntos por detrás del cuadro verde pero que no por eso va a ser un adversario más difícil que cualquier otro al que se vaya a enfrentar. “No solo este partido, sino que todos con complicados. Cualquier rival, ya sea de zona alta, de la media o de la bajera de la tabla clasificatoria te puede hacer daño”, recuerda el futbolista ponferradino. De ahí que apunta que “tenemos que estar al cien por cien. Solo si estamos a nuestro mejor nivel vamos a ganar este partido y a llevarnos un buen resultado del estadio de Pasarón”.

Apoyo

Además, como ya se pudo ver en el entrenamiento de puertas abiertas celebrado el lunes y como confirman los 1.200 racinguistas que ya compraron su entrada para presenciar el partido del sábado, el cuadro verde no estará solo. Al contrario, como expone Álvaro Ramón, “nos sentimos muy arropados por la afición... y eso nos va a dar un plus durante el enfrentamiento... y en toda la segunda vuelta”.

Será la manera de que el cuadro verde siga en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso en los que está desde el principio del campeonato. Y, a pesar de que el líder Tenerife tenga ahora ocho puntos de ventaja en relación a los 30 que tiene el conjunto de la ciudad naval, su intención es la de recortarlos poco a poco para llegar a lo más alto.