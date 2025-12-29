El Racing de Ferrol incorpora a Míchel Alonso a su estructura deportiva

Míchel Alonso dirigirá al equipo juvenil del Racing EMILIO CORTIZAS

El Racing Club Ferrol amplía su estructura deportiva con la incorporación del ferrolano Míchel Alonso. El técnico de Caranza se hará cargo del equipo juvenil A, que juega en la División de Honor de la categoría. Además, también realizará tareas de "scouting" y asesoramiento como parte del equipo que dirige Álex Vázquez.

Míchel Alonso se suma a la escuadra juvenil verde con la intención de acabar consiguiendo la permanencia en la máxima categoría nacional, aunque no lo tendrá fácil porque actualmente el equipo se encuentra en la última posición de la clasificación. Para ello, el club espera que aporte estabilidad, criterio y una línea de trabajo acorde al modelo de formación que se pretende llevar y que dirige Álex López.

El preparador ferrolano, que tiene experiencia en varios clubes de la comarca de Ferrolterra, pero también de otros puntos de Galicia y del resto de España, también ha desarrollado labores en las estructuras deportivas de las entidades por las que ha pasado.

La incorporación de Míchel Alonso potencia la apuesta del Racing por el talento local. Esta intención está representada por profesionales vinculados a la "casa" y conocedores de la realidad social, deportiva y cultural del club y de la comarca.

Cadete

En esta estrategia se enmarca también la elección de Luis Miguel como nuevo entrenador del equipo cadete A de la entidad, que juega en la División de Honor de la categoría. El técnico ya lleva algunas semanas al frente de un grupo de trabajo en el que estará asesorado por Jorge Nano y José Martínez "Chis".