El Racing de Ferrol, sin descanso hasta el final

El equipo ferrolano espera acabar la liga regular en lo más alto EMILIO CORTIZAS

Ya no habrá descanso hasta el final. Después de siete días de vacaciones por las fiestas navideñas, la plantilla racinguista regresa este lunes al trabajo para hacer frente a los más de cinco meses que quedan de actividad –uno más en caso de disputar los playoffs de ascenso a Segunda–.

Serán 21 partidos del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF los que el equipo ferrolano vaya a jugar después por el retorno al fútbol profesional, bien de manera directa –en caso de acabar la liga regular en la primera posición– o a través de las eliminatorias para dar el salto de nivel –si acaba entre la segunda y la quinta plaza–.

El cuadro verde inicia esta etapa decisiva de la campaña desde la tercera posición –ha estado toda la primera parte del campeonato en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a la categoría de plata–. Lo hará con 30 puntos, lo que le hacer estar a ocho del líder del campeonato, que es el Tenerife, tener tres de ventaja sobre los lugares que ya no clasifican para las eliminatorias de ascenso y aventajar en doce a los que están en la zona que condena al descenso a Segunda RFEF.

Mercado

Los 24 futbolistas que disputaron la primera parte del campeonato serán los que este lunes estén a las órdenes del entrenador Pablo López. A escasos días para que se abra el mercado de incorporación de jugadores, el club verde tiene una ficha libre para un futbolista de categoría sub 23. Así que durante todo el mes de enero estará atento a los movimientos que haya en el mercado –posibles salidas, llegadas– para dar forma a la plantilla con la que va a terminar la primera fase del campeonato liguero.

Por lo pronto, el ejercicio de la mañana del lunes servirá para empezar la puesta a punto para el partido que lo va a enfrentar el próximo sábado al Pontevedra en el campo de Pasarón. Será el duelo ante un quinto clasificado que ahora mismo solo está a tres puntos de distancia de la escuadra ferrolana.