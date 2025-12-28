Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol, sin descanso hasta el final

El cuadro verde vuelve este lunes a la actividad para hacer frente al tramo decisivo de la competición

Juan Quijano
Juan Quijano
28/12/2025 21:04
El equipo ferrolano espera acabar la liga regular en lo más alto
El equipo ferrolano espera acabar la liga regular en lo más alto
EMILIO CORTIZAS
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Ya no habrá descanso hasta el final. Después de siete días de vacaciones por las fiestas navideñas, la plantilla racinguista regresa este lunes al trabajo para hacer frente a los más de cinco meses que quedan de actividad –uno más en caso de disputar los playoffs de ascenso a Segunda–.

Serán 21 partidos del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF los que el equipo ferrolano vaya a jugar después por el retorno al fútbol profesional, bien de manera directa –en caso de acabar la liga regular en la primera posición– o a través de las eliminatorias para dar el salto de nivel –si acaba entre la segunda y la quinta plaza–.

El cuadro verde inicia esta etapa decisiva de la campaña desde la tercera posición –ha estado toda la primera parte del campeonato en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a la categoría de plata–. Lo hará con 30 puntos, lo que le hacer estar a ocho del líder del campeonato, que es el Tenerife, tener tres de ventaja sobre los lugares que ya no clasifican para las eliminatorias de ascenso y aventajar en doce a los que están en la zona que condena al descenso a Segunda RFEF.

Mercado

Los 24 futbolistas que disputaron la primera parte del campeonato serán los que este lunes estén a las órdenes del entrenador Pablo López. A escasos días para que se abra el mercado de incorporación de jugadores, el club verde tiene una ficha libre para un futbolista de categoría sub 23. Así que durante todo el mes de enero estará atento a los movimientos que haya en el mercado –posibles salidas, llegadas– para dar forma a la plantilla con la que va a terminar la primera fase del campeonato liguero.

Por lo pronto, el ejercicio de la mañana del lunes servirá para empezar la puesta a punto para el partido que lo va a enfrentar el próximo sábado al Pontevedra en el campo de Pasarón. Será el duelo ante un quinto clasificado que ahora mismo solo está a tres puntos de distancia de la escuadra ferrolana.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La entidad recordó que estas conductas son una infracción de la Lei de Emerxencias de Galicia

Un individuo moviliza a los servicios de emergencia en Cedeira por una inocentada
Redacción
Entrega de productos de la ría donados por el pósito ferrolano a la Cocina Económica de Ferrol la pasada semana

La Cofradía de Ferrol colabora con el menú navideño de la Cocina Económica de A Coruña
J Guzmán
Belén Orden Tercera reportaje

Jóvenes y comprometidos con la causa de aportar vida al Belén de la Orden Tercera
Montse Fernández
Ganadores y última clasificada de esta edición

Artábria da a conocer a los ganadores de su tradicional concurso de tortillas de patata
Redacción