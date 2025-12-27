La plantilla racinguista volverá a la actividad este lunes con un entrenamiento de puertas abiertas

El ejercicio será de acceso libre para el público CEDIDA

Tras una semana de vacaciones, la vuelta al trabajo de la plantilla racinguista será a través de una sesión de puertas abiertas. El campo de hierba natural del complejo de A Gándara será el escenario en el que este lunes, a partir de las 11.30 horas, el cuerpo técnico que encabeza Pablo López dirija un ejercicio en el que, como es tradicional en estas fechas, los seguidores del cuadro verde podrán ver de cerca a sus ídolos.

Las puertas del recinto se abrirán un cuarto de hora antes del comienzo del ejercicio para que los interesados puedan ver el ejercicio. Al final de la tarea, los futbolistas atenderán a los más pequeños.