Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol abre el lunes 29 la venta para Pasarón

La adquisición de localidades será solamente de manera presencial

Redacción
26/12/2025 22:10
La afición verde, en el duelo en tierras avilesinas
La afición verde, en el duelo en tierras avilesinas
El Racing de Ferrol inicia la cuenta atrás para el final de unas vacaciones navideñas que si bien terminarán en forma de descanso el próximo lunes día 29, con el regreso del equipo a los entrenamientos, lo hará en su ámbito competitivo el próximo día 3 enero.

Será ese primer sábado de 2026 en el que, además, se dirima un nuevo derbi gallego en el grupo uno de Primera Federación. Ese que medirá las fuerzas de Pontevedra y el conjunto verde en un partido declarado de alto riesgo. Un encuentro en el que la marea verde se hará notar, como quedó patente tras el obligado cierre de la venta online por parte de la entidad granate para la grada visitante de Pasarón.

Eso sí, en colaboración con el club de A Malata, se abre la venta presencial de aproximadamente 600 entradas que quedan por distribuir. Unas localidades que se venderán de forma presencial los próximos lunes 29 –de 10.00 a 16.30 horas– y martes 30 –de 10.00 a 13.30 horas–. Unos asientos que, como recuerda la casa verde, serán nominativos por lo que las personas que vayan a hacer uso de ellas tendrán que aportar nombre y DNI.

