Un 2025 marcado por los cambios en el Racing de Ferrol

Aunque todavía quedan unos días para que finalice 2025, lo cierto es que deportivamente el Racing de Ferrol ya lo ha cerrado, al menos en términos de competición –regresará a los entrenamientos el 29 de diciembre–, después de su derrota en el Román Suárez Puerta ante el Real Avilés Industrial (2-1).

Ese duelo supuso el final de un año que nada se asemejó al pasado. Durante estos 365 que están a punto de llegar a su fin hubo muchas y dolorosas caídas, como el descenso a Primera Federación, pero también hubo pequeñas subidas que alimentaron la ilusión de la afición, como el inicio de las obras para la construcción de la Ciudad Deportiva o el comienzo de un proyecto para retornar al fútbol profesional.

Final de la “Parralera”

La primera gran noticia de 2025 fue el fin de la era de Cristóbal Parralo. Después de cuatro temporadas al frente del conjunto verde, en las que logró subir a Segunda División tras más de una década de agonía, el de Priego de Córdoba puso fin a su etapa de una manera muy gris. El técnico no fue capaz de revertir la situación de un equipo al que no le salía nada. Probó mil y una cosas para dar con la tecla, pero nunca fue capaz de hacerlo.

Su último partido en el campo de A Malata fue el 3 enero, ante el Rayo Vallecano en la Copa del Rey, pero su último como entrenador fue el 19 de ese mismo mes, fecha en la que cayó por un contundente 6-0 ante el Racing de Santander. Ese día, al igual que en los duelos ligueros y en el de Copa no se había podido sentar en el banquillo por la sanción que arrastraba tras el cabezazo a David Navarro, a finales del año 2023.

La Dirección Deportiva, en ese momento encabezada por Carlos Mouriz, tomó la decisión de prescindir de los servicios de Cristóbal, que dejó el club como el segundo técnico que más partidos dirigió al Racing, con 164 duelos.

Un espejismo salvador

Unos días más tarde, el conjunto de la ciudad naval anunció la incorporación de un Alejandro Menéndez que llevaba bastante tiempo sin entrenar. Fue una decisión arriesgada, pero quizá era lo que necesitaba en ese momento, aunque el tiempo demostró que de poco sirvió.

Aun así, el asturiano cayó de pie en el equipo. Su primer encuentro fue contra el todopoderoso Levante –a la postre subió a Primera División y que llevaba nueve meses sin perder en el Ciutat de València–. Sin embargo, sus pupilos lograron dar la sorpresa gracias a un solitario tanto de Josu Dorrio. Pero en el siguiente partido, el equipo volvió a hacer de las suyas y ya no se pudo reponer.

Se confirma el descenso

Esa victoria del Racing, lograda el 3 de febrero, fue un auténtico espejismo. El conjunto verde no fue capaz de competir igual o al menos conseguir los mismos resultados. Comenzó a encadenar derrota tras derrota hasta llegar a los dos meses seguidos casi sin puntuar –logró un empate ante el Eibar el 15 de marzo–. Esa racha se cortó el 19 de abril ante el Eldense (1-0), pero de poco sirvió porque dos semanas después se confirmó un descenso que se venía cociendo desde hacía mucho tiempo. Además, este llegó con cinco jornadas para que acabase la liga, algo que dolió y mucho a la afición.

La afición no se baja del barco

A pesar de eso, durante el verano, fue recuperando la ambición y la ilusión. La marcha de Menéndez y de Carlos Mouriz, la llegada de Álex Vázquez, el retorno de Pablo López y la creación de un proyecto ambicioso para regresar a la categoría de plata del fútbol español regeneró ese sentimiento racinguista, no sólo en Ferrol sino en toda la comarca. La bajada de abonados apenas se notó. Si en 2024, había 9.360, en esta nueva campaña la cifra se quedó en unos respetables 8.346, algo que demuestra que todo lo creado en campañas anteriores había tenido su efecto deseado.

Asimismo, la nueva plantilla también influyó mucho en ello. No sólo por los nombres, sino también porque los resultados acompañaron. El cuadro de la ciudad naval no pudo comenzar de mejor manera su retorno a la Primera Federación, ya que encadenó tres victorias seguidas –única vez que lo lograría este año–, lo que presagiaba que iba a ser una temporada para disfrutar. El equipo cada vez iba a más y eso la afición lo sabía. A pesar de la derrota en Lugo, en la que jugó con nueve, la marea verde que se desplazó hasta allí, agradeció a sus futbolistas el enorme esfuerzo realizado.

Esa comunión se prolongó durante mucho tiempo, aunque, en los últimos encuentros, ha decaído debido a que el equipo no está respondiendo a sus exigencias, a pesar de la enorme calidad de su plantilla. Aun así, el Racing se marcha tercero a este pequeño parón y confía en llegar a una primera posición que ocupa un intratable Tenerife. Tienen toda la segunda vuelta para demostrarlo y seguro que lo harán.

Inicio de las obras de la Ciudad Deportiva

Aunque los resultados deportivos, especialmente los de la segunda parte del año, fueron mejores, la mayor alegría que recibió todo el racinguismo fue la noticia que dio el club el 18 de noviembre, fecha en la que confirmó el inicio de las obras de la primera fase de la construcción de la Ciudad Deportiva, el gran proyecto de la entidad y del Grupo Élite.

Con ella, se pretende que el Racing se siga profesionalizando y convirtiéndose en uno de los clubes referentes a nivel estatal. Todavía queda mucho por hacer, pero el trabajo va a estar ahí y esperan que con la llegada del nuevo año, este primera parte del sueño se haga realidad y que venga acompañado de un retorno al fútbol profesional, un lugar que nunca debió abandonar tras muchos años de penurias y en los que demostró un espíritu inquebrantable.