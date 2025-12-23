El Racing de Ferrol ya sabe el horario del partido con el que terminará la primera vuelta

El equipo ferrolano viene de perder ante el Avilés Alfaquí

El partido con el que el Racing completará la primera vuelta del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF, el que lo enfrentará al filial del Athletic Club de Bilbao, ya tiene horario.

Será el sábado 10 de enero, a partir de las 16.15 horas, cuando se juegue este choque, correspondiente a la decimonovena jornada liguera. El partido se disputará en el campo de A Malata.

En la actualidad, el equipo ferrolano y el bilbaíno ocupan la tercera y la octava plaza de la clasificación y están separados por solo cinco puntos.