Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya sabe el horario del partido con el que terminará la primera vuelta

El encuentro que enfrentará al cuadro verde con el Athletic B se disputará el sábado 10 de enero a las 16.15 horas en A Malata

Juan Quijano
Juan Quijano
23/12/2025 16:39
El partido estuvo muy igualado
El equipo ferrolano viene de perder ante el Avilés
El partido con el que el Racing completará la primera vuelta del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF, el que lo enfrentará al filial del Athletic Club de Bilbao, ya tiene horario.

Será el sábado 10 de enero, a partir de las 16.15 horas, cuando se juegue este choque, correspondiente a la decimonovena jornada liguera. El partido se disputará en el campo de A Malata.

En la actualidad, el equipo ferrolano y el bilbaíno ocupan la tercera y la octava plaza de la clasificación y están separados por solo cinco puntos.

