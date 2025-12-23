Racing de Ferrol
El Racing de Ferrol ya sabe el horario del partido con el que terminará la primera vuelta
El encuentro que enfrentará al cuadro verde con el Athletic B se disputará el sábado 10 de enero a las 16.15 horas en A Malata
El partido con el que el Racing completará la primera vuelta del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF, el que lo enfrentará al filial del Athletic Club de Bilbao, ya tiene horario.
Será el sábado 10 de enero, a partir de las 16.15 horas, cuando se juegue este choque, correspondiente a la decimonovena jornada liguera. El partido se disputará en el campo de A Malata.
En la actualidad, el equipo ferrolano y el bilbaíno ocupan la tercera y la octava plaza de la clasificación y están separados por solo cinco puntos.