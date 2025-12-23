Al Racing de Ferrol lo condenan los goles finales

Los jugadores del Racing se lamentan tras la derrota sufrida en Avilés ALFAQUÍ

Otra vez un gol encajado en los últimos minutos le ha costado puntos al Racing. El tanto que el Avilés Industrial le endosó en el tiempo de prolongación del partido que los enfrentó el pasado domingo lo condenó a la derrota. Fue la manera de quedarse sin el empate –o sea, de perder un punto– que iba a sumar en un encuentro en el que, incluso, se había adelantado en el marcador gracias a un acierto en la primera parte. Los nueve goles que el cuadro verde ha recibido en el último cuarto de hora de le han impedido quedarse con una buena cantidad de puntos.

No tanto como los tres que perdió en el partido que lo enfrentó al Lugo en el Anxo Carro, en el que los tantos encajados cuando el tiempo reglamentario estaba a punto de cumplirse –el primero– o incluso en el de prolongación –el segundo– lo dejaron sin la victoria que de manera momentánea estaba cosechado. O sea, que le supusieron tres puntos.

A punto estuvo de darse también esta circunstancia en el compromiso que enfrentó al cuadro verde con el Mérida. En él, los dos tantos conseguidos por el cuadro “romano” cuando el partido estaba a punto de terminar, cambió la victoria racinguista que se registraba por la ventaja de la escuadra extremeña. El postrero acierto de Mardones, al menos, hizo que le pérdida de puntos del Racing se quedase en solo dos.

Derrotas

En otros partidos, los tantos encajados por el Racing en el último cuarto de hora lo dejaron sin el resultado que estaba cosechando. Es lo que la pasó tanto en Vigo frente al Celta Fortuna como en Barakaldo, donde el segundo gol encajado en los compases finales de estos enfrentamientos le costaron quedarse sin el punto que estaban ganando.

En el lado opuesto, el Racing también sumó puntos gracias a los tantos marcados en el último cuarto de hora de sus partidos. Así llegaron los dos que añadió a su cuenta en los partidos ante Ponferradina, Osasuna Promesas o Unionistas de Salamanca. Así que el balance global acaba siendo negativo para la escuadra que dirige Pablo López, que ha perdido ocho puntos en esa franja de los duelos, mientras que solo ha sido capaz de sumar en estos encuentros.