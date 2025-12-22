El Racing de Ferrol se lleva un disgusto que no ensucia lo realizado

Migue Leal (izquierda), durante el partido de Avilés ALFAQUÍ

Perder en Avilés no fue la mejor manera de llegar al parón navideño. Y sobre todo de la forma que llegó la derrota, con un gol del rival en el tiempo de prolongación cuando parecía que el encuentro iba a llegar a su fin con empate. “Te vas jodido por lo que has hecho en el partido y que te vas sin los tres puntos”, resumió el lateral derecho Migue Leal confirmando las palabras de su compañero Gorostidi, que reconoció irse muy triste tras la derrota encajada en el Suárez Puerta.

De todas maneras, la valoración que la plantilla racinguista hace de las primera parte del campeonato –17 partidos de liga y dos de la Copa del Rey– es positiva. “Estamos metidos arriba, en la pelea”, recuerda el centrocampista donostiarra antes de exponer que “confiamos en la capacidad que tenemos: esto es muy largo y queda mucho”. Es algo en lo que coincide un Miguel Leal que, sin embargo, apunta que “aunque el equipo está dando una buena versión, hay aspectos que mejorar”. De ahí que anuncie la intención de volver “con muchísimas ganas y superar los aspectos que nos han penalizado en estos primeros partidos para conseguir más puntos de los que hemos hecho hasta ahora”.

Competitividad

Entre ellos, el defensa castellonense destaca sobre todo la falta de competitividad que el Racing ha demostrado en muchos momentos, como en el segundo gol encajado ante el Avilés tras una transición que se debió haber cortado mucho antes. “Es un aspecto que tenemos que mejorar”, reconoció Miguel Leal, que recuerda que “ahí no estuvimos como deberíamos haber estado”.

Mientras, Gorostidi prefería poner el foco en las ocasiones que se tuvieron en la segunda parte y que el conjunto de la ciudad naval no fue capaz de resolver de una manera satisfactoria. “Hay que seguir trabajando en el día a día, entrenando y haciendo bien las cosas. El gol llegará, estamos confiados de que al final va a llegar”, dijo el medio donostiarra a este respecto.