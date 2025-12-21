Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "É unha mágoa perder así porque merecimos máis"
El técnico herculino se lamentó de la mala suerte en los dos goles encajados
“É unha mágoa perder así, nos últimos minutos. Polo visto no partido, merecimos bastante máis. O fútbol non é xusto, pero hai que lamerse as feridas e seguir pensando no que vén despois das Navidades”, así resumió Pablo López la derrota encajada por sus pupilos contra el Real Avilés Industrial.
Para el técnico herculino, su equipo mereció más, por la cantidad de ocasiones que generaron, especialmente “na segunda metade, na que xogamos moito no campo rival, tivemos chegadas por fóra e por dentro, pero non fumos quen de materializarlas”, apuntó. Y lo cierto es que así fue. En la primera parte también comenzó mejor y logró adelantarse, pero luego “debido ao noso gol, eles fóronse arriba. Sacaron moitos córners e con eses centros laterais provocaron que tivésemos que defender cun bloque máis baixo”, explicó, y añadió que “aínda que os defendimos ben, foi unha pena que quedase ese balón solto que supuxo o empate”.
Aun así, su equipo lo siguió intentando y tuvo oportunidades para ganar. De hecho, “antes do segundo tanto, tivemos un un contra un, pero nos rouban o balón e acaban marcándonos. Foi unha mágoa perder así”, insistió el preparador verde. Esta derrota provoca que su equipo caiga a la tercera posición y se coloque a ocho puntos de distancia del Tenerife. Con todo, eso no le preocupa porque “nós temos que seguir o noso camiño sen fixarnos no que fagan os demais. Queriamos acabar o ano con 33 puntos, pero non puido ser. O Tenerife é un rival case de outra categoría, pero loitaremos para lograr a maior cantidade de puntos”.
Por último, Pablo López quiso dar las gracias por el apoyo de la afición, señalando que “o ambiente foi moi bo. Temos que agradecer a toda a marea verde que veu a animarnos. O seus ánimos nos axudan moito nos momentos de fraqueza. Volveu a demostrar que é unha das mellores aficións de España", zanjó.