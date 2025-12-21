Mi cuenta

Racing de Ferrol

En Directo | Real Avilés Industrial-Racing de Ferrol

El conjunto verde quiere despedir el año con su tercer triunfo seguido

Iago Couce
Iago Couce
21/12/2025 17:15
Directo Aviles Racing
Real Avilés Industrial
0-0
Racing de Ferrol
3'
Primera parte

Fuera de juego

Álvaro Giménez estaba ligeramente adelantado cuando recibió un envío peligroso de Zalaya

2'
Primera parte

Muy largo

Buena internada de Raúl Dacosta, que mandó un balón filtrado a Álvaro Giménez que no llegó por muy poco

1'
Primera parte

Inicio del partido

Rueda el balón en el Román Suárez Puerta. 

Una historia peculiar

El Real Avilés ha pasado por muchos momentos a lo largo de su historia para llegar hasta donde está. Cambió varias veces de nombre y sufrió caídas dolorosas. Descubre esta peculiar historia aquí.

Azael, al habla

El talentoso jugador lucense habló sobre su adaptación en el Racing, así como de la importancia de ganar este partido. Lee sus palabras aquí.

Estabilidad financiera

Esta misma semana, también hubo la Junta General de accionistas del Racing, que aprobaron por unanimidad todos los puntos que se presentaron. Descubre aquí cuáles fueron.

Mejoría

El Racing de Ferrol ha mejorado mucho con respecto a la temporada pasada. El conjunto verde, a falta del encuentro que está a punto de comenzar, ya ha sumado tantos puntos como el curso anterior.

La novedad

La ausencia de Jairo Noriega en el once titular es la gran novedad que presenta el Racing para este partido. El herculino, que es un fijo para Pablo López, no estaba rayando a su máximo nivel en los últimos encuentros.

El XI del Racing

Pablo López apuesta por: Miquel Parera; Migue Leal, Édgar Pujol, Álex Zalaya, Álvaro Ramón; Gorostidi, Gelardo; Álvaro Juan, Pascu, Raúl Dacosta y Álvaro Giménez.

El XI del Real Avilés Industrial

El conjunto de Dani Vidal saldrá con: Álvaro Fernández; Guzmán, Babin, Granero, Víctor; Adri Gómez, Álvaro Gete, Kevin Bautista; Berto Cayarga, Álvaro Santamaría y Raúl Rubio.

La previa

El Racing de Ferrol busca poner el punto final a 2025 consiguió un triunfo que le permita seguir en la segunda plaza. El Real Avilés, por su parte, quiere seguir escalando puestos en la tabla. Descubre la claves de este partido.

Afición incondicional

Los casi 500 aficionados del Racing están tiñendo de verde las calles de Avilés. Nuestro compañero Juan Quijano, junto a Raúl Villares, captaron a parte de ellos animando a su equipo.

¡¡Bienvenid@s!!

¡Hola a tod@s! Queda una hora para que comience el último partido del año para el Racing. En esta ocasión visitará a un Real Avilés Industrial que tiene mucho peligro.

