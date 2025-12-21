En Directo | Real Avilés Industrial-Racing de Ferrol
El conjunto verde quiere despedir el año con su tercer triunfo seguido
Fuera de juego
Álvaro Giménez estaba ligeramente adelantado cuando recibió un envío peligroso de Zalaya
Muy largo
Buena internada de Raúl Dacosta, que mandó un balón filtrado a Álvaro Giménez que no llegó por muy poco
Inicio del partido
Rueda el balón en el Román Suárez Puerta.
Una historia peculiar
Azael, al habla
Estabilidad financiera
Mejoría
El Racing de Ferrol ha mejorado mucho con respecto a la temporada pasada. El conjunto verde, a falta del encuentro que está a punto de comenzar, ya ha sumado tantos puntos como el curso anterior.
La novedad
La ausencia de Jairo Noriega en el once titular es la gran novedad que presenta el Racing para este partido. El herculino, que es un fijo para Pablo López, no estaba rayando a su máximo nivel en los últimos encuentros.
El XI del Racing
Pablo López apuesta por: Miquel Parera; Migue Leal, Édgar Pujol, Álex Zalaya, Álvaro Ramón; Gorostidi, Gelardo; Álvaro Juan, Pascu, Raúl Dacosta y Álvaro Giménez.
El XI del Real Avilés Industrial
El conjunto de Dani Vidal saldrá con: Álvaro Fernández; Guzmán, Babin, Granero, Víctor; Adri Gómez, Álvaro Gete, Kevin Bautista; Berto Cayarga, Álvaro Santamaría y Raúl Rubio.
La previa
El Racing de Ferrol busca poner el punto final a 2025 consiguió un triunfo que le permita seguir en la segunda plaza. El Real Avilés, por su parte, quiere seguir escalando puestos en la tabla. Descubre la claves de este partido.
Afición incondicional
Los casi 500 aficionados del Racing están tiñendo de verde las calles de Avilés. Nuestro compañero Juan Quijano, junto a Raúl Villares, captaron a parte de ellos animando a su equipo.
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a tod@s! Queda una hora para que comience el último partido del año para el Racing. En esta ocasión visitará a un Real Avilés Industrial que tiene mucho peligro.