El Racing de Ferrol se queda con cara de tonto

Álvaro Giménez, en el suelo, se duele de una falta Alfaquí

Lo peor es la cara de tonto que se le quedó al Racing. La derrota sufrida en el último partido de 2025, el que lo enfrentó al Avilés Industrial, duele no solo por el resultado, sino porque este llegó a través de un gol en el tiempo de prolongación. Antes, el equipo ferrolano se había adelantado en la primera parte gracias a un tanto de calidad, aunque su rival recuperó las tablas antes del descanso. Pero en la segunda parte, tras no ser capaz de marcar en alguna de las ocasiones que tuvo, se quesí sin el punto que parecía tener cuando nadie contaba con ello.

Avilés y Racing rivalizaron en intensidad en unos primeros minutos en los que ninguno de los contendientes fue capaz de traducir sus acciones en ocasiones caras para marcar. Solo algunas acciones a balón para de la escuadra local y un disparo de Pascu a las manos del portero contrario parecieron sacar al choque de la igualdad con la que estaba discurriendo un choque disputado sobre un terreno de juego que ya estaba mal y que prometía en convertirse en protagonista a medida que avanzasen los minutos.

El partido siguió discurriendo de una manera similar a la forma en la que habían discurrido los primeros minutos. Asi que solo los ramalazos de calidad de las dos escuadras se convirtieron en acciones para poder marcar. Primero fue el local Gete el que estuvo cerca de marcar al empalar un pase de Santamaría y mandarlo a las manos del portero Parera. Y después fue el turno del cuadro verde, que consiguió adelantarse en el marcador en una jugada de nivel en la que Migue Leal, partiendo desde la derecha, se acercó al área rival para meter la pelota a la espalda de la defensa a la posición de un Álvaro Giménez que remachó a gol este regalo.

El tanto provocó la reacción de la escuadra local, que en el cuarto de hora que quedaba hasta el descanso se lanzó en busca del tanto que le diese el empate. Estuvo cerca de lograrlo a través de los disparos de Gete o Sanmaría, que se toparon con la inspiración del portero Parera. Sin embargo, con lo que ya no pudo el meta racinguista fue con una pelota suelta en boca de gol, tras una acción a balón parado, que Santamaría. Fue el resultado con el que se llegó al intermedio aunque un postrero cabezazo al poste de Gorostidi estuvo a punto de devolver a ventaja a la escuadra de la ciudad naval de cara a la segunda parte.

Campo

Empezó la segunda parte con los dos rivales asustando en sus primeras llegadas a la portería rival –sobre todo una de Álvaro Giménez cuyo remate tras un pase interior se fue fuera por poco–. Pero el partido seguía teniendo mucho ritmo y llegadas constantes a las dos porterías, así que la igualdad que se registraba en el marcador corría el riesgo de llegar a su fin en cualquier instante. Sin embargo, a las dos escuadras les faltó tener un poco más de acierto en la resolución. El juego se fue volviendo más complicado con el paso de los minutos por el estado en el que estaba el terreno de juego.

En este decorado, las acciones a balón parado cobraron más importancia de la que ya suelen tener y el conjunto de la ciudad naval fue el que más peligro generó. Sin embargo, ni a través de remates directos ni en segundas acciones el cuadro verde fue capaz de disponer de ocasiones claras para volver a adelantarse en el marcador, aunque al menos consiguió dejar a su rival casi desaparecido en el choque.

La incertidumbre en el marcador hizo que los compases finales del encuentro estuviesen llenos de tensión. Pero, aunque fue el cuadro verde el que terminó mejor el choque, en realidad no fue capaz de que ninguna de sus acciones supusiese ocasiones claras para marcar. Así que parecía que el encuentro se iba a resolver con justo reparto de puntos... hasta que la penúltima acción del partido se resolvió con una contra del Avilés que se resolvió con el tanto de Javi Cueto que dejó al cuadro verde con cara de tonto para pasar las vacaciones navideñas.