Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol pone el punto final a 2025

El equipo ferrolano cierra el año con la intención de derrotar al Avilés para mantenerse en la segunda plaza de la clasificación

Juan Quijano
Juan Quijano
20/12/2025 22:59
Gorostidi conduce la pelota durante un partido
Gorostidi conduce la pelota durante un partido
EMILIO CORTIZAS
Pone fin el Racing al año futbolístico 2025 con el partido que lo enfrenta al Avilés Industrial este domingo –18.15 horas, Román Suárez Puerta–. Es el compromiso previo a un parón navideño que este curso llega a falta de dos jornadas para el final de la primera vuelta y al que el equipo ferrolano se presentará con 30 –si pierde–, 31 –si empata– o 33 puntos –si gana–. En cualquier caso lo hará en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda, pero su intención es hacerlo en la segunda posición, algo para lo que necesita vencer en este encuentro.

El cuadro verde llega a este compromiso tras encadenar dos triunfos que han aumentado su confianza. Porque, aunque los resultados estén siendo más o menos buenos, el nivel desplegado sobre el terreno de juego aún genera algunas dudas. Es algo que pretende mejorar con el paso de las jornadas para, de esta manera, convertirse en una escuadra más fiable en todas las circunstancias, algo fundamental para acabar luchando por el ascenso a Segunda al final de la liga regular.

Solo a cuentagotas el Racing ha sido capaz de exhibir el nivel que se le presupone. En el resto se han percibido errores defensivos –solo ha sido capaz de dejar su puerta a cero en cinco partidos–, carencias ofensivas –no es de los máximos realizadores– y hasta lagunas de concentración –en más de media docena de los 16 partidos disputados ha empezado encajando el primer gol–. Son los aspectos a mejorar para estar al nivel que se esperaba de un recién descendido de Segunda que pretende volver cuanto antes. Rival El partido de hoy, además, lo enfrenta a un candidato a meterse en la lucha por el ascenso al fútbol profesional español.

Rival

A pesar de ser una recién ascendida, la formación asturiana ha demostrado tener argumentos como para complicar a cualquier rival y, sobre todo, una gran capacidad realizadora –es el máximo goleador del grupo 1–. Así que el Racing tendrá que rayar a un buen nivel en el aspecto defensivo si no quiere tener problemas y conseguir la victoria.

Será la manera de despedir un año que ha sido complicado con una sonrisa y una esperanza para que el que viene sea mejor. Y, mientras, a descansar y a tomar fuerzas para lo que queda, que es lo más importante a lo que hacer frente.

