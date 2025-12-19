Cuatro meses de este Racing de Ferrol para igualar un curso entero

Los jugadores del Racing, celebrando un gol esta temporada EMILIO CORTIZAS

Menos de cuatro meses le ha llevado al Racing 25/26 igualar lo que la versión 24/25 consiguió en toda la temporada. Después de 16 jornadas de campeonato, el equipo ferrolano ya tiene los 30 puntos a los que el curso anterior llegó tras 42 fechas. Así que aun sin alcanzar el ecuador de la liga regular del grupo 1 de Primera RFEF, este equipo ya es tan bueno como el que hace unos meses compitió en Segunda.

El juego del equipo ferrolano no está siendo tan brillante como se deseaba, pero la segunda plaza en la que se encuentra da cuenta de la eficacia que está teniendo. De hecho, las nueve victorias que ya ha alcanzado son tres más de las que sumó en todo el ejercicio anterior. Con los mismos puntos que tenía a estas alturas que en la campaña que acabó logrando el ascenso a Segunda, el cuadro verde espera aprovechar las tres jornadas que quedan de primera vuelta para acercarse lo más posible al líder Tenerife y engordar su casillero de puntos.

Efectividad

También a nivel de goles el Racing de esta temporada ya está al nivel del de la pasada. Los 22 tantos que ha marcado en las primeras 16 jornadas del campeonato son los mismos que anotó el pasado curso, cuando batió el récord de menos goles marcados en la categoría de plata desde que las victorias se premian con tres puntos. Entonces se quedó a cero en más de la mitad de los partidos jugados, mientras que este ejercicio solo se quedó sin marcar en un encuentro –en el empate sin goles frente al Guadalajara de la quinta jornada–.

Donde no hay demasiados cambios entre la pasada campaña y la presente es en lo que respecta a los goles en contra. Los 16 tantos encajados por Parera en ese mismo número de partidos convierten al equipo ferrolano en el cuarto de la clasificación relativa a este aspecto –solo lo superan el Tenerife (10), Lugo (13) y Pontevedra (15)–. La media de un tanto encajado por encuentro no dista mucho de la que lucía la temporada pasada a estas alturas, en la que ya había recibido 17 tantos. Sin embargo, esta cifra fue creciendo de manera paulatina a medida que fue discurriendo el campeonato, lo que hizo que el cuadro verde acabase siendo uno de los más goleados de la categoría de plata.

A partir de ahora, la escuadra de la ciudad naval intentará mejorar su rendimiento para distanciarse más de lo que consiguió la temporada pasada. Será la manera de acercarse a los puestos de cabeza y, de esta forma, acabar luchando por el ascenso a Segunda División, que es el objetivo que se había marcado para esta temporada y que por el momento parece posible, ya que el cuadro verde ha estado toda la campaña en los puestos que mente en los playoffs.