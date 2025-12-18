Visto bueno a las cuentas del Racing de Ferrol

Imagen de la junta general de accionistas DANIEL ALEXANDRE

Algo menos de una hora fue suficiente para poner sobre la mesa la buena salud de la que goza el Racing. En este tiempo, el presidente de la sociedad anónima deportiva ferrolana, Manuel Ansede, y el secretario del consejo de administración, Eduardo Ferreiro, despecharon una junta general ordinaria de accionistas en la que se aprobó un presupuesto de 2,74 millones de euros para una temporada en la que el objetivo es lograr lo antes posible el retorno al fútbol profesional.

La presencia en la sala de prensa de A Malata de un 92,81% del accionariado, representado por trece personas, fue suficiente como para declarar convocada en primera convocatoria la junta general ordinaria de accionistas de la sociedad anónima deportiva ferrolana. En ella, el máximo dirigente de la entidad, Manuel Ansede, fue el primero en tomar la palabra para hablar de la marcha general de la sociedad de la ciudad naval.

Respaldo

En sus palabras, Ansede destacó el respaldo recibido esta temporada por una masa social que asciende en la actualidad a 8.345 abonados –más de 4.500 más de los que había en la última temporada del Racing en Primera RFEF–. El dirigente racinguista, además, destacó datos como que el 44% de los socios son menores de 30 años o que el 27% son mujeres. También se congratuló de que la entidad tiene en la actualidad más de 839.000 seguidores en las redes sociales, lo que supone una gran subida.

También dedicó un tiempo el presidente a hablar de la ciudad deportiva, el proyecto más ambicioso del Racing en las últimas temporadas y que empezó a desarrollarse ya –está en la primera de las cuatro fases en las que se va a construir– con una inversión que rondará los doce millones de euros y que, además de campos de fútbol –dos en la primera fase, que terminará en el mes de junio–, se culminará con la construcción de una residencia para los jugadores.

Unanimidad

A partir de ahí, todos los puntos se aprobaron por unanimidad de los asistentes. Por ejemplo, el balance de la temporada pasada, que se saldó con un superávit de algo más de 93.000 euros. En ello ha tenido mucho que ver el aumento en el capítulo de ingresos, ya que la pasada temporada estos se elevaron a 9,5 millones de euros. Esta temporada, en cambio, la pérdida de los emolumentos en derechos de televisión –en vez de los casi seis que habría de seguir en Segunda, el club ferrolano solo percibirá 150.000 euros–.

También se dio el visto bueno a la gestión social realizada por el consejo de administración y a la aplicación del resultado. En otro punto del orden del día asimismo se aprobó el presupuesto para la presente temporada, en la que destaca la cantidad de ingresos que hay y el control en la partida de gastos, consecuencia del descenso de la escuadra de la ciudad naval a Primera RFEF. De todas maneras, los 2,74 millones de euros que la entidad de la ciudad naval tendrá de presupuesto –con una importante merma en cuanto al gasto en la plantilla de jugadores– no impedirán a la entidad ferrolana acabar luchando por el ascenso a Segunda.

Durante la junta general ordinaria de accionistas también se leyó la memoria deportiva de la pasada temporada, saldada con un desastroso descenso al acabar el campeonato en la penúltima posición. Asimismo se dio cuenta del buen papel realizado por las escuadras de las categoría de base, incluidos los ascensos logrados por escuadras de las categorías juvenil, cadete e infantil.

Finalmente, se habló de la reducción del consejo de administración –pasa a tener seis integrantes en vez de los siete que tenía con anterioridad– tras la dimisión de Fernando Matías Wirz Rodríguez, que decidió dejar su cargo por la cantidad de ocupaciones a las que tenía que hacer frente y que hacían que su presencia fuese casi imposible.