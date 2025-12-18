Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Las cuentas del Racing de Ferrol de este año, a examen

La sociedad anónima deportiva ferrolana presentará los números, tanto de la pasada campaña como de la actual

Juan Quijano
Juan Quijano
18/12/2025 08:15
Imagen de la junta de accionistas del año pasado
Imagen de la junta de accionistas del año pasado
DANIEL ALEXANDRE
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Racing somete sus cuentas a la aprobación de sus accionistas. La junta general ordinaria del Racing Club Ferrol SAD, que se celebra este jueves en primera convocatoria –a partir de las 18.00 horas en las instalaciones de A Malata–, examinará las cifras de 2025. Será un balance de los ingresos y pérdidas de la temporada, pero también los cambios patrimoniales experimentados por la entidad (la adquisición de los terrenos y la puesta en marcha de las obras para construir una ciudad deportiva) a lo largo de los últimos meses.

Asimismo, la entidad de la ciudad naval someterá a la aprobación de los accionistas que se den cita en esta reunión el presupuesto previsto para la presente temporada para competir una categoría por debajo del curso anterior. Además, se dará lectura a la memoria deportiva de la pasada campaña, saldada con el descenso del cuadro verde desde la categoría de plata nacional. Antes de los ruegos y preguntas con los que suelen finalizar estas juntas, se va a dar cuenta también del cese de Fernando Matías Wirz Rodríguez como miembro del consejo de administración de la sociedad

Durante los últimos días, muchos pequeños accionistas del Racing –los que tengan un mínimo de siete títulos– han retirado su tarjeta para tener voz y voto.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

pagina prueba copia

Receta | San Martiño a la marinera con ensalada de hinojo
Redacción
Los equipos locales se midieron a Arteixo y Arousa

Ni ante el líder ni ante el colista, Pontedeume y Narón se quedan sin puntuar en su vuelta
Redacción
Piñeiro también es una de las impulsoras del Foro Cidadán polo Ferrocarril

Esperanza Piñeiro, Ferrolá do Ano: “Non nacín aquí, pero levo 40 anos e sempre fun moi ben acollida”
X. Fandiño
Un empleado de Urbaser, trabajando el pasado Año Nuevo

La UTE Copasa-Sectec toma ventaja para adjudicarse el contrato de recogida de basura en Ferrol
X. Fandiño