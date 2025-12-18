Las cuentas del Racing de Ferrol de este año, a examen

Imagen de la junta de accionistas del año pasado DANIEL ALEXANDRE

El Racing somete sus cuentas a la aprobación de sus accionistas. La junta general ordinaria del Racing Club Ferrol SAD, que se celebra este jueves en primera convocatoria –a partir de las 18.00 horas en las instalaciones de A Malata–, examinará las cifras de 2025. Será un balance de los ingresos y pérdidas de la temporada, pero también los cambios patrimoniales experimentados por la entidad (la adquisición de los terrenos y la puesta en marcha de las obras para construir una ciudad deportiva) a lo largo de los últimos meses.

Asimismo, la entidad de la ciudad naval someterá a la aprobación de los accionistas que se den cita en esta reunión el presupuesto previsto para la presente temporada para competir una categoría por debajo del curso anterior. Además, se dará lectura a la memoria deportiva de la pasada campaña, saldada con el descenso del cuadro verde desde la categoría de plata nacional. Antes de los ruegos y preguntas con los que suelen finalizar estas juntas, se va a dar cuenta también del cese de Fernando Matías Wirz Rodríguez como miembro del consejo de administración de la sociedad

Durante los últimos días, muchos pequeños accionistas del Racing –los que tengan un mínimo de siete títulos– han retirado su tarjeta para tener voz y voto.