Azael, futbolista del Racing de Ferrol: "Veo más a mis compañeros que a mi hermano"

Azael, durante el partido ante el Unionistas de Salamanca EMILIO CORTIZAS

Serán 30 –en el peor de los casos–, 31 –como mal menor– o 33 –lo deseable– los puntos con los que el Racing se presentará al parón navideño. “Son bastantes”, admite Azael antes de destacar que los logra por una plantilla casi completamente nueva –solo Gelardo y Álvaro Giménez siguen de la temporada pasada–. Por eso, aunque el futbolista lucense apunta que “no nos centramos en la clasificación” –el cuadro verde finalizará 2025 de segundo si gana en Avilés, pero siempre en la zona de playoffs de ascenso sea cual sea el resultado–, sí valora la posibilidad de acabar bien este año natural y encarar de la mejor forma posible el que viene.

Pero, sobre todo, lo que el Racing está demostrando desde que empezó el campeonato es que no para de crecer. “Cuanto más tiempo pasa, más vas conociendo a tus compañeros y lo que pide el cuerpo técnico”, explica Azael antes de reflejar que “después de cinco meses, ya nos conocemos mucho: veo más a mis compañeros que a mi hermano”. De ahí que el cuadro verde acuda al próximo partido, como a todos, “pensando en hacer nuestro papel y mostrar nuestra identidad sobre el terreno de juego”. Eso sí, sabiendo de las dificultades que va a presentar un Avilés que también es de los candidatos a acabar jugando los playoffs de ascenso a la categoría de plata nacional tras la fase regular.

En su primer contacto con la Primera RFEF, una categoría a la que llegó “superilusionado”, el centrocampista llegado de la Sarriana destaca el nivel de todos los rivales –“cualquiera te planta cara”, reconoce–. Además, el conjunto de la ciudad naval tiene que lidiar con el hecho de ser uno de los llamados a estar entre los mejores de la tabla clasificatoria. “De ahí que a veces se escuchen silbidos, que es normal porque nosotros tenemos que ganar todos los partidos”, concede. De todas maneras, Azael está convencido de que al final el cuadro verde acabará enganchado a la gente “y los silbidos se acabarán convirtiendo en aplausos”.

Y, a nivel individual, el futbolista lucense –que lleva 117 minutos repartidos en seis partidos, siempre saliendo desde el banquillo– explica que “sé de sobra el rol que tengo”. Por eso, tras el buen nivel al que rayó en los 22 minutos que disputó ante el Unionistas de Salamanca –“estoy orgulloso, porque tuve un buen reconocimiento”, dice–, espera ir a más. “¿Titular? Estoy para lo que el ‘mister’ decida”, asume. Lo que sí tiene claro es que “los jóvenes estamos capacitados y tenemos hambre para, cuando nos toque, demostrar que estamos preparados”.