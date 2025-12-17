Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Azael, futbolista del Racing de Ferrol: "Veo más a mis compañeros que a mi hermano"

El mediapunta lucense destaca la mejoría del cuadro de la ciudad naval desde que empezó la temporada

Juan Quijano
Juan Quijano
17/12/2025 22:37
Azael, durante el partido ante el Unionistas de Salamanca
Azael, durante el partido ante el Unionistas de Salamanca
EMILIO CORTIZAS
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Serán 30 –en el peor de los casos–, 31 –como mal menor– o 33 –lo deseable– los puntos con los que el Racing se presentará al parón navideño. “Son bastantes”, admite Azael antes de destacar que los logra por una plantilla casi completamente nueva –solo Gelardo y Álvaro Giménez siguen de la temporada pasada–. Por eso, aunque el futbolista lucense apunta que “no nos centramos en la clasificación” –el cuadro verde finalizará 2025 de segundo si gana en Avilés, pero siempre en la zona de playoffs de ascenso sea cual sea el resultado–, sí valora la posibilidad de acabar bien este año natural y encarar de la mejor forma posible el que viene.

Pero, sobre todo, lo que el Racing está demostrando desde que empezó el campeonato es que no para de crecer. “Cuanto más tiempo pasa, más vas conociendo a tus compañeros y lo que pide el cuerpo técnico”, explica Azael antes de reflejar que “después de cinco meses, ya nos conocemos mucho: veo más a mis compañeros que a mi hermano”. De ahí que el cuadro verde acuda al próximo partido, como a todos, “pensando en hacer nuestro papel y mostrar nuestra identidad sobre el terreno de juego”. Eso sí, sabiendo de las dificultades que va a presentar un Avilés que también es de los candidatos a acabar jugando los playoffs de ascenso a la categoría de plata nacional tras la fase regular.

En su primer contacto con la Primera RFEF, una categoría a la que llegó “superilusionado”, el centrocampista llegado de la Sarriana destaca el nivel de todos los rivales –“cualquiera te planta cara”, reconoce–. Además, el conjunto de la ciudad naval tiene que lidiar con el hecho de ser uno de los llamados a estar entre los mejores de la tabla clasificatoria. “De ahí que a veces se escuchen silbidos, que es normal porque nosotros tenemos que ganar todos los partidos”, concede. De todas maneras, Azael está convencido de que al final el cuadro verde acabará enganchado a la gente “y los silbidos se acabarán convirtiendo en aplausos”.

Y, a nivel individual, el futbolista lucense –que lleva 117 minutos repartidos en seis partidos, siempre saliendo desde el banquillo– explica que “sé de sobra el rol que tengo”. Por eso, tras el buen nivel al que rayó en los 22 minutos que disputó ante el Unionistas de Salamanca –“estoy orgulloso, porque tuve un buen reconocimiento”, dice–, espera ir a más. “¿Titular? Estoy para lo que el ‘mister’ decida”, asume. Lo que sí tiene claro es que “los jóvenes estamos capacitados y tenemos hambre para, cuando nos toque, demostrar que estamos preparados”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El 112 movilizó hasta el lugar a los bomberos, la Policía Local y una ambulancia del 061

Trasladado al hospital un conductor herido en una colisión por alcance en Ferrol
J Guzmán
Bomberos ferrolanos interviniendo desde el exterior en la vivienda incendiada

El gran incendio de Ultramar se salda con dos personas heridas de carácter leve
J Guzmán
Los vecinos del barrio denunciaron en múltiples ocasiones el estado del espacio

FeC exige al Concello que realice las mejoras comprometidas para el parque Pablo Iglesias
Redacción
La formación cuestiona si el inicio de las obras supondrá incurrir en un delito contra el patrimonio

El PSOE solicita un informe jurídico sobre la tramitación del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”
Redacción