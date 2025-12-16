Últimas horas para optar a hacerse con localidades para ver el partido de Avilés

Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel EMILIO CORTIZAS

Hasta las 14.00 horas de este martes está abierto el plazo de inscripción –tanto presencial, de 10.00 a 14.00, en las oficinas que el Racing tiene en A Malata; como de manera online en la web del club– en el sorteo entre los abonados racinguistas de 80 entradas cedidas por el Avilés para presenciar el domingo desde la grada destinada a la afición visitante el partido de la decimoséptima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que los enfrenta en el Román Suárez Puerta.

Otras 120 se reparten entre las peñas y colectivos oficiales de aficionados, así que serán dos centenares de seguidores del cuadro verde los que acudirán a ver el partido al Principado de Asturias.

El sorteo de las localidades se realizará a las 15.00 horas y, a partir de ahí, los agraciados tendrán la ocasión de adquirir un máximo de dos entradas –una a su nombre y la otra a la de otro socio racinguista–. Estas entradas, a un precio de quince euros, que habrá que pagar en efectivo, con tarjeta o por transferencia bancaria, se pondrán a la venta solo de manera presencial este miércoles de 10.00 a 16.30 horas. Una vez pasado ese plazo, los abonados que no hagan efectiva la compra perderán todos los derechos adquiridos tras el sorteo que se va a realizar hoy.

Las localidades que los ganadores del sorteo no acaben comprando se pondrán a la venta, solo para abonados de la entidad de la ciudad naval, en las jornadas de jueves –entre las 10.00 y las 13.30– y viernes –de 10.00 a 12.00-. De esta manera, se espera que haya una gran presencia de aficionados verdes para animar a la escuadra.