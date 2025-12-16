La peculiar historia del Avilés Industrial, próximo rival del Racing de Ferrol

Joselu, durante el último duelo del Racing ante el Real Avilés Industrial Jorge Meis

Apenas quedan unos días para que el Racing de Ferrol se reencuentre con un viejo conocido, un Real Avilés Industrial, que regresó a la categoría de bronce del fútbol español después de muchos años compitiendo en divisiones inferiores, en las que recordaba cualquier tiempo pasado, porque fue mejor. Las cosas han cambiado mucho desde la última vez que se midieron. No sólo en cuanto a resultados, que también, sino también en la historia del conjunto asturiano que, para no perder la costumbre, volvió a sufrir varias transformaciones, para llegar a ser lo que es hoy en día.

Y es que sus orígenes ya fueron variopintos. Este humilde club surgió en el año 1903 bajo el nombre de Sport Club Avilesino gracias a Eusebio Abascal Álvarez Herrero, Jesús Gutiérrez y Ramón Fernández-Arenas. Los dos primeros, que eran de Avilés, se conocieron en Inglaterra cuando estaban estudiando allí. En tierras inglesas descubrieron el “foot-ball” y lo trajeron a su ciudad, aunque también practicaban otras disciplinas. En 1906, se unen con la Sociedad Obrera Industrial para crear el Círculo Industrial y de Sport de Avilés, equipo que participó en el primer Campeonato de España. Sin embargo, la cosa no funciona y acaba desapareciendo.

No fue hasta 1915 cuando se funda el Stadium Avilesino, el segundo club de la localidad asturiana en disputar un certamen estatal. A su vez, cuatro años más tarde, aparece el Racing Club Ferrol fruto de la unión del Club Ferrol y el Racing Club. Ambas escuadras compiten en los diversos campeonatos de la época. No sería hasta el 9 de diciembre de 1934 cuando se ven las caras por primera vez. En ese encuentro, los asturianos, con más experiencia en Segunda División, superan por un contundente 5-0 a los de la ciudad naval. Sin embargo, en el duelo de vuelta, los ferrolanos ganan por 2-1 gracias a un doblete de Juan Vázquez Tenreiro.

Imagen de archivo de un duelo entre el Racing y el Avilés Jorge Deza

Estos duelos no se volverían a repetir hasta la temporada 39/40, en la cual el Racing ganó los dos compromisos (2-6 y 5-0), lo que le permitió acabar segundo en la clasificación. Sin embargo, tras el final de la guerra civil y el comienzo de la dictadura franquista todo cambia para ambas entidades. El cuadro asturiano, debido a la prohibición de extranjerismos, cambió su nombre a Real Avilés, mientras que el club de la ciudad naval se desprendió del Racing, quedando sólo Ferrol. Además, por esas mismas fechas, se inauguró el estadio La Exposición, que es el actual Román Suárez Puerta.

Durante esos años, los duelos entre racinguistas y avilesinos se fueron sucediendo con un balance mayormente positivo para los verdes, a pesar de que el Avilés estaba viviendo su época dorada –llegaron a jugar una fase de ascenso a Primera División–. Sin embargo, dos de las derrotas que cosecharon en ese tiempo fueron en la única eliminatoria de la Copa del Rey, llamada Copa del Generalísimo. Poco después, ya en la década de los 60, ambos clubes dejaron de verse las caras en Segunda debido a los distintos descensos que sufrieron las dos escuadras y los ascensos verdes.

Nueva reconversión

En ese momento, emergió el equipo de fútbol de Ensidesa –del cuál salió Enrique Castro “Quini”–, una empresa siderúrgica dependiente del Instituto Nacional de Industria, que tuvo un gran rendimiento. Sin embargo, debido a los problemas financieros buscó la unión con el Real Avilés, que se terminó produciendo en 1983, dando lugar al Real Avilés Industrial. Justamente un año después, el conjunto asturiano remonta su rivalidad con el Racing, pero en esta ocasión ya en Segunda B, como será el resto de veces que se citaron. Concretamente, ambas entidades se encontraron el 15 de enero de 1984, casi 24 años después de la última vez –fue el 31 de enero de 1960–.

En esa ocasión, los blanquiazules se impusieron al cuadro verde con solvencia, pero no tanta como en el año 1989, cuando vencieron por 6-1, siendo la mayor goleada en estos duelos en contra. Eso dolió en el equipo ferrolano, que se hizo con los choques siguientes. Sin embargo, cuando más importaba, en una liguilla de promoción de ascenso a Segunda que disputaron con Levante –que acabó ascendiendo– y Córdoba, los asturianos empataron un duelo y ganaron el otro.

Otro instante de un Racing-Avilés disputado en Ferrol Jorge Deza

A pesar de ello, ninguno logró subir por lo que los enfrentamientos se fueron sucediendo en los años posteriores hasta el año 2000, cuando hubo un pequeño parón debido al ascenso racinguista a Segunda, división en la que estuvo tres temporadas. Cuando bajaron, se volvieron a encontrar, pero de manera muy breve, porque ambos equipos entraron en una pequeña crisis de resultados. Además, en el caso avilesino, perdió, en 2010, el apellido de Industrial, que justamente ­coincidió con una racha muy buena del Racing en esos derbis y un mal momento deportivo.

De hecho, las dos últimas ocasiones en las que se midieron, en la temporada 2014/15, en las que los verdes ganaron los dos duelos (2-1 y 1-3), todavía no lo había recuperado. Eso sucedió en 2023, después de estar años vagando por Tercera, en los que estuvo a punto de descender. Sin embargo, resistió y tras mucho esfuerzo, logró volver a la ahora llamada Primera Federación. Precisamente, en esta categoría se reencontrará con un viejo amigo, con aquel que disputó 50 partidos que se saldaron con 24 victorias verdes, catorce blanquiazules y doce empates. Para saber el nuevo signo habrá que esperar al domingo, pero, sin duda, habrá muchos recuerdos en esa reunión.