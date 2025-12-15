El Racing de Ferrol, un equipo con alma para ganar

Los jugadores del Racing celebran la victoria sobre el Unionistas Emilio Cortizas

Tampoco el noveno triunfo del Racing en el campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF, el logrado frente al Unionistas de Salamanca, fue sencillo –es el séptimo que alcanza por un solo gol de diferencia–. De ahí que desde la plantilla se remarque, como reconoció Álvaro Ramón, que “hay que darle valor a las victorias, porque cuestan muchísimo”. Además, permite volver a ganar en casa –el último encuentro jugado A Malata se saldó con empate frente al Mérida (2-2)– y encadenar dos compromisos en los que suma de tres.

Asimismo, la forma en la que llegó el último éxito –con un gol de Pascu en los últimos minutos tras una segunda parte en la que el Racing primero perdió la ventaja que tenía, luego falló un penalti y después generó varias ocasiones para ganar– fue la demostración, a juicio del goleador, “de un equipo con alma”. Y para ello tuvo mucho que ver el empuje de una hinchada que, como explica el futbolista alicantino, “cuando nos apoya, los rivales se vienen abajo. Es muy importante tener a la afición al lado, porque nos retroalimentamos”.

A pesar de que al campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF todavía le quedan tres jornadas para completar la primera vuelta, los 30 puntos que tiene el Racing –los mismos con los que contaba a estar alturas la temporada en la que acabó ascendiendo a Segunda– son, a juicio de Álvaro Ramón, “una muy buena puntuación”. “Pero las notas se ponen en mayo”, recuerda Pascu, que insiste en la necesidad de sumar la mayor cantidad posible para “llegar lo más arriba que se pueda”.

Así que lo que toca, señala Álvaro Ramón, es “centrarnos en lo nuestro, porque cada partido es como una final y tenemos que ir a ganarlo”. Empezando por el que el cuadro verde juega este domingo en el feudo del Avilés Industrial, en el que aspira a imponerse para llegar al parón navideño en la segunda plaza, con 33 puntos.... y con la esperanza de ir a más durante 2026.