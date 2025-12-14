Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “La mentalidad de estos jugadores es increíble”

Pablo López, durante el pasado encuentro ante el Cacereño Carlos Gil

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol, se mostró satisfecho por la actitud y el trabajo de sus jugadores ante el Unionistas de Salamanca durante todo el partido. Para él, “todos tienen una mentalidad increíble. Da igual quién juegue. Me emociona y estoy muy orgullosos de ellos porque todos aportan”, indicó.

Y es que sus futbolistas consiguieron ganar mucho de los ‘minipartidos’ que hubo en un encuentro que “empezamos muy bien, con control de juego, dominando y creando ocasiones ante un equipo que quiso presionarnos muy arriba. Tuvimos mucha paciencia y conseguimos marcar”, apuntó. En esa faceta, sobresalió Édgar Pujol, que con sus conducciones rompió muchas líneas desde el puesto de central, algo que “tratamos de entrenar contra equipos que defienden de esta manera. Además, gracias a las condiciones que tiene Édgar, es más fácil hacer esos ataques”.

Todo ello llevó a una gran primera mitad, pero en la segunda “ellos salieron mejor, ajustaron más y no fuimos capaces de dar ese pase intermedio. Pero luego nos repusimos y seguimos generando muchas oportunidades. Pienso que por el número de ocasiones, merecimos un resultado más abultado”, dijo el preparador. De igual manera, el técnico quiso destacar el trabajo de varios de sus pupilos como el de Álvaro Giménez, que “hizo un partidazo. Siempre trato de reforzarlos por su trabajo. Álvaro estaba fastidiado por fallar el penalti, pero luego se repuso, siguió fajándose con los defensas y luchando hasta el final”, indicó y añadió que “también hay destacar a Azael, Gelardo, Saúl y Pascu, que aunque no salió de titular como estaba acostumbrado, cogió y marcó el gol para ser pichichi”, aseveró.

Por último, agradeció a su afición, a la que considera “una de las mejores de España. Necesitamos que nos ayuden en los momentos buenos y lo hicieron. Les agradezco los ánimos a los jugadores porque así somos uno más en el campo”.