Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “La mentalidad de estos jugadores es increíble”

El técnico herculino alabó el trabajo de todos sus jugadores y agradeció el apoyo que le brindó A Malata al equipo

Iago Couce
Iago Couce
14/12/2025 19:39
Pablo López, durante el pasado encuentro ante el Cacereño
Pablo López, durante el pasado encuentro ante el Cacereño
Carlos Gil
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol, se mostró satisfecho por la actitud y el trabajo de sus jugadores ante el Unionistas de Salamanca durante todo el partido. Para él, “todos tienen una mentalidad increíble. Da igual quién juegue. Me emociona y estoy muy orgullosos de ellos porque todos aportan”, indicó. 

Y es que sus futbolistas consiguieron ganar mucho de los ‘minipartidos’ que hubo en un encuentro que “empezamos muy bien, con control de juego, dominando y creando ocasiones ante un equipo que quiso presionarnos muy arriba. Tuvimos mucha paciencia y conseguimos marcar”, apuntó. En esa faceta, sobresalió Édgar Pujol, que con sus conducciones rompió muchas líneas desde el puesto de central, algo que “tratamos de entrenar contra equipos que defienden de esta manera. Además, gracias a las condiciones que tiene Édgar, es más fácil hacer esos ataques”. 

Todo ello llevó a una gran primera mitad, pero en la segunda “ellos salieron mejor, ajustaron más y no fuimos capaces de dar ese pase intermedio. Pero luego nos repusimos y seguimos generando muchas oportunidades. Pienso que por el número de ocasiones, merecimos un resultado más abultado”, dijo el preparador. De igual manera, el técnico quiso destacar el trabajo de varios de sus pupilos como el de Álvaro Giménez, que “hizo un partidazo. Siempre trato de reforzarlos por su trabajo. Álvaro estaba fastidiado por fallar el penalti, pero luego se repuso, siguió fajándose con los defensas y luchando hasta el final”, indicó y añadió que “también hay destacar a Azael, Gelardo, Saúl y Pascu, que aunque no salió de titular como estaba acostumbrado, cogió y marcó el gol para ser pichichi”, aseveró. 

Por último, agradeció a su afición, a la que considera “una de las mejores de España. Necesitamos que nos ayuden en los momentos buenos y lo hicieron. Les agradezco los ánimos a los jugadores porque así somos uno más en el campo”. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

orquesta origen

Fene se prepara para una de sus citas más especiales del año, la fiesta de Nochevieja
Redacción
Afundación acogió en octubre el acto de presentación del sindicato

Venia pide al Consello da Avogacía que apoye la huelga por el turno de oficio
Redacción
Presentación del patronato de la entidad de mujeres emprendedoras

La Fundación Galega da Muller Emprendedora presentó en Narón su nuevo patronato
Redacción
El Concello podrá modificar las áreas de actuación de la empresa

Formalizado el contrato para el cuidado de áreas infantiles, biosaludables y de ejercicio
Redacción