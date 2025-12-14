Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Unionistas de Salamanca

El conjunto verde quiere demostrar su mejoría en el juego ante un rival en auge

Iago Couce
Iago Couce
14/12/2025 15:00
DIRECTO RACING UNIONISTAS
Racing
1-0
Unionistas
51'
Segunda parte

Córner para el Racing

Buena contra llevada por Álvaro Peña, que se la cedió a Giménez. El delantero disparó, pero Marino evitó su segundo tanto.

49'
Segunda parte

Tarjeta para Olmedo

Dura falta del lateral sobre Dacosta

47'
Segunda parte

Muerde Unionistas

Los salmantinos están apretando mucho al Racing, que apenas tiene la posesión de balón

46'
Segunda parte

Segunda parte

Vuelve a rodar el balón en A Malata

45+1'
Primera parte

Descanso

Jugadores a vestuarios. Gana el Racing gracias al gol de Álvaro Giménez.

45'
Primera parte

Fueraaaaa

Muy desviado el intento de Encuentra

44'
Primera parte

Córner para el Unionistas

Nuevo saque de esquina para los salmantinos

41'
Primera parte

No llega Pere Marco

Gran centro de Olmedo al que el delantero no llega por muy poco. Se vuelca el Unionistas para buscar el empate antes del descanso

40'
Primera parte

Lástima

Se le queda corto el envío a Álvaro Peña y nadie puede llegar a rematarlo

39'
Primera parte

Córner para el Racing

Gran acción de Edgar Pujol forzando el saque de esquina

38'
Primera parte

Pareraaaa

El balear detiene el peligroso disparo de Olmedo

36'
Primera parte

Goooooooooooooooooooool de Álvaro Giménez

Grandísimo centro de Álvaro Ramón, que el capitán del Racing envía al fondo de la red. Ruge A Malata

35'
Primera parte

Por poco

No llega Pere Marco por muy poco. Está sufriendo un poco el Racing

32'
Primera parte

Se igualan las fuerzas

El Unionistas se repone de ese mal momento y también ataca con pelilgro

30'
Primera parte

A puntoooo

Casi marca Pere Marco con un disparo desde la frontal. Su envío se fue lamiendo el poste

27'
Primera parte

Roza el gol el Racing

Remate con todo de Álvaro Peña, que detiene Marino. Sigue apretando el Racing

26'
Primera parte

Casiiii

Lo intentó Dacosta, pero su disparo dio en un compañero y evitó el tanto racinguista.

25'
Primera parte

Fueraaaa

Lo intentó Edgar Pujol, pero su disparo se marchó desviado

23'
Primera parte

Tarjeta para Gorostidi

El centrocampista recibe la amarilla por cortar una contra

22'
Primera parte

Marinoooo

El meta del Unionistas despeja como puede el envío de Álvaro Peña.

21'
Primera parte

Córner para el Racing

Centro de Álvaro Ramón que intercepta Olmedo

20'
Primera parte

Asedia el Racing

La defensa del Unionistas achica agua como puede

18'
Primera parte

Parera

El meta balear detiene el lanzamiento de Olmedo sin ningún problema

17'
Primera parte

Falta peligrosa para los visitantes

El colegiado señaló una falta sobre Damar en la frontal del área.

15'
Primera parte

Zalayaaaa

Provindencial corte del central cuando Jota se disponía a lanzar. Córner para el Unionistas.

13'
Primera parte

Sin ocasiones

De momento, las defensas se están imponiendo a los ataques

11'
Primera parte

Falta sobre Giménez

El delantero racinguista fue agarrado cuando iba a lanzar una contra.

10'
Primera parte

Sin peligro

La defensa racinguista despeja sin problemas.

9'
Primera parte

Córner para el Unionistas

Primer saque de esquina del partido tras un buen centro de Olmedo, que cortó Álvaro Ramón.

8'
Primera parte

Fuera de juego

Posición antirreglamentaria de Dacosta

6'
Primera parte

Bien Dacosta

Gran acción del extremo, que no pudo culminar Álvaro Giménez.

5'
Primera parte

Error del Racing

La presión del Unionistas está complicando mucho la salida verde, que está cometiendo varios errores en los pases

3'
Primera parte

Falta en ataque

Infracción de Álvaro Peña en un salto dentro del área del Unionistas

1'
Primera parte

Primera posesión

El Racing sale jugando desde atrás a pesar de la intensa presión del Unionistas

1'
Primera parte

Inicio de partido

Ya rueda el balón en A Malata. El Racing atacará hacia Fondo Sur.

Homenaje

Suenan Extremoduro y Los Ilegales para honrar la memoria de Robe Iniesta y Jorge Martínez, que fallecieron esta semana.

Un grupo inamovible

El técnico del Unionistas, Mario Simón, tiene claro cuáles son sus intocables. Descubre quiénes son y cuál es su aportación al equipo.

Los duelos previos

En el histórico de partidos entre el Racing y el Unionistas, los salmantinos son los claros dominadores. Aun así, el conjunto verde busca cambiar esa tendencia. Descubre los precedentes entre ambas escuadras.

Palabra de Pablo

El técnico herculino sabe de la dificultad de este partido ante un Unionistas que sabe descabezar gigantes. Descubre sus palabras sobre este choque.

Los verde al campo

Salta el Racing a calentar

El XI del Unionistas

Mario Simón alinea a: Unai Marino; Olmedo, Gorjón, Jan Encuentra, Farru; Álvaro Gómez, Hugo de Bustos, Juanje, Jota; Pere Marco y Adbe Damar.

El XI del Racing

Para este partido Pablo López apuesta por: Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Álex Zalaya, Álvaro Ramón; Álvaro Peña, Gorostidi; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Dacosta y Álvaro Giménez.

Previa

El Racing de Ferrol quiere despedirse de A Malata por la puerta grande. Para ello, deberá superar a un Unionistas al alza. Lee aquí nuestra previa.

¡¡Bienvenid@s!!

¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience este Racing de Ferrol-Unionistas de Salamanca

Te puede interesar

El ideal gallego

Así fue la presentación de Pablo López, nuevo entrenador del Racing de Ferrol, con muchos titulares de Ansede
Redacción
El ideal gallego

Así fue el adiós de Carlos Mouriz del Racing de Ferrol
Redacción
El ideal gallego

En directo: Gala del 25 aniversario de Diario de Ferrol en el teatro Jofre
Marta Corral
El ideal gallego

Todos los resultados de la jornada electoral en Diario de Ferrol
Redacción