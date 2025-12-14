En Directo | Racing de Ferrol-Unionistas de Salamanca
El conjunto verde quiere demostrar su mejoría en el juego ante un rival en auge
Córner para el Racing
Buena contra llevada por Álvaro Peña, que se la cedió a Giménez. El delantero disparó, pero Marino evitó su segundo tanto.
Tarjeta para Olmedo
Dura falta del lateral sobre Dacosta
Muerde Unionistas
Los salmantinos están apretando mucho al Racing, que apenas tiene la posesión de balón
Segunda parte
Vuelve a rodar el balón en A Malata
Descanso
Jugadores a vestuarios. Gana el Racing gracias al gol de Álvaro Giménez.
Fueraaaaa
Muy desviado el intento de Encuentra
Córner para el Unionistas
Nuevo saque de esquina para los salmantinos
No llega Pere Marco
Gran centro de Olmedo al que el delantero no llega por muy poco. Se vuelca el Unionistas para buscar el empate antes del descanso
Lástima
Se le queda corto el envío a Álvaro Peña y nadie puede llegar a rematarlo
Córner para el Racing
Gran acción de Edgar Pujol forzando el saque de esquina
Pareraaaa
El balear detiene el peligroso disparo de Olmedo
Goooooooooooooooooooool de Álvaro Giménez
Grandísimo centro de Álvaro Ramón, que el capitán del Racing envía al fondo de la red. Ruge A Malata
Por poco
No llega Pere Marco por muy poco. Está sufriendo un poco el Racing
Se igualan las fuerzas
El Unionistas se repone de ese mal momento y también ataca con pelilgro
A puntoooo
Casi marca Pere Marco con un disparo desde la frontal. Su envío se fue lamiendo el poste
Roza el gol el Racing
Remate con todo de Álvaro Peña, que detiene Marino. Sigue apretando el Racing
Casiiii
Lo intentó Dacosta, pero su disparo dio en un compañero y evitó el tanto racinguista.
Fueraaaa
Lo intentó Edgar Pujol, pero su disparo se marchó desviado
Tarjeta para Gorostidi
El centrocampista recibe la amarilla por cortar una contra
Marinoooo
El meta del Unionistas despeja como puede el envío de Álvaro Peña.
Córner para el Racing
Centro de Álvaro Ramón que intercepta Olmedo
Asedia el Racing
La defensa del Unionistas achica agua como puede
Parera
El meta balear detiene el lanzamiento de Olmedo sin ningún problema
Falta peligrosa para los visitantes
El colegiado señaló una falta sobre Damar en la frontal del área.
Zalayaaaa
Provindencial corte del central cuando Jota se disponía a lanzar. Córner para el Unionistas.
Sin ocasiones
De momento, las defensas se están imponiendo a los ataques
Falta sobre Giménez
El delantero racinguista fue agarrado cuando iba a lanzar una contra.
Sin peligro
La defensa racinguista despeja sin problemas.
Córner para el Unionistas
Primer saque de esquina del partido tras un buen centro de Olmedo, que cortó Álvaro Ramón.
Fuera de juego
Posición antirreglamentaria de Dacosta
Bien Dacosta
Gran acción del extremo, que no pudo culminar Álvaro Giménez.
Error del Racing
La presión del Unionistas está complicando mucho la salida verde, que está cometiendo varios errores en los pases
Falta en ataque
Infracción de Álvaro Peña en un salto dentro del área del Unionistas
Primera posesión
El Racing sale jugando desde atrás a pesar de la intensa presión del Unionistas
Inicio de partido
Ya rueda el balón en A Malata. El Racing atacará hacia Fondo Sur.
Homenaje
Suenan Extremoduro y Los Ilegales para honrar la memoria de Robe Iniesta y Jorge Martínez, que fallecieron esta semana.
Un grupo inamovible
Los verde al campo
Salta el Racing a calentar
El XI del Unionistas
Mario Simón alinea a: Unai Marino; Olmedo, Gorjón, Jan Encuentra, Farru; Álvaro Gómez, Hugo de Bustos, Juanje, Jota; Pere Marco y Adbe Damar.
El XI del Racing
Para este partido Pablo López apuesta por: Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Álex Zalaya, Álvaro Ramón; Álvaro Peña, Gorostidi; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Dacosta y Álvaro Giménez.
Previa
El Racing de Ferrol quiere despedirse de A Malata por la puerta grande. Para ello, deberá superar a un Unionistas al alza. Lee aquí nuestra previa.
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience este Racing de Ferrol-Unionistas de Salamanca